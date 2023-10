Spółka ElectroMobility Poland ogłosiła współpracę z firmą PANEK, jednym z największych przedsiębiorstw, które oferują w Polsce usługi wypożyczania samochodów. Izera może zatem być autem, które faktycznie będzie w zasięgu każdego z nas.

PANEK S.A. i ElectroMobility Poland S.A. podpisały list intencyjny, który zakłada ich współpracę w zakresie prowadzenia działań badawczo-rozwojowych i rozwoju usług współdzielonych. Celem tych działań jest m.in. promocja transportu elektrycznego i edukacja w tematyce nowego rodzaju mobilności.

- PANEK od lat działa w obszarze innowacyjnych usług mobilności, m.in. oferując usługę PANEK CarSharingu. Dziś, mając na uwadze rozwój polskiego przemysłu w obszarze elektromobilności, podpisujemy list intencyjny z ElectroMobility Poland S.A. Chcemy współpracować w obszarach edukacyjnych, naukowych i badawczo-rozwojowych, dzieląc się doświadczeniem i perspektywą użytkowników rent-a-car i carsharingu. Jesteśmy również otwarci na możliwość zakupu aut elektrycznych Izera, co będzie przedmiotem naszych dalszych rozmów, wraz z rozwojem oferty EMP - mówi Maciej Panek, Prezes PANEK S.A.

Izera w zasięgu każdego

PANEK ma wspierać ElectroMobility Poland w zakresie wyposażenia i aspektów technicznych aut wynajmowanych w usługach współdzielenia pojazdów. Obie strony będą współpracować w zakresie marketingu. Celem takich działań jest zwiększanie zainteresowania autami elektrycznymi, a także usługami wypożyczania samochodów.

- Współpraca z PANKIEM to dla nas krok w procesie budowy rozległej sieci partnerstw z liczącymi się aktorami rynku nowej mobilności w Polsce i za granicą. Izera powstaje przede wszystkim z myślą o sprzedaży detalicznej, a rozwój szeroko rozumianych usług współdzielenia stanowi ważną część ekosystemu elektromobilności. Doświadczenia rynkowe PANKA mogą stanowić wartość dodaną w procesie budowy naszej marki i rozwoju oferty. My z kolei cieszymy się, że swoją wiedzą i doświadczeniem możemy wesprzeć rozwój jednego z liderów polskiego rynku carsharingu. Liczę, że dziś podpisane porozumienie to pierwszy krok na drodze do bliższej współpracy naszych firm - podkreśla Wojciech Mieczkowski, dyrektor sprzedaży, marketingu i ścieżki klienta w ElectroMobility Poland.