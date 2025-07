Amerykanie nie chcą chińskich kabli internetowych. Będzie głosowanie komisji

Federalna Komisja Łączności zapowiada zaostrzenie przepisów dotyczących podmorskich kabli internetowych, aby wzmocnić bezpieczeństwo infrastruktury telekomunikacyjnej USA. Nowe regulacje mają chronić przed zagrożeniami ze strony Chin.

Federalna Komisja Łączności (FCC) ogłosiła plan głosowania nad nowymi przepisami, które mają z jednej strony przyspieszyć rozwój infrastruktury podmorskich kabli, a z drugiej – zabezpieczyć je przed zagrożeniami ze strony zagranicznych przeciwników, takich jak Chiny. Przewodniczący FCC Brendan Carr stwierdził, że kable te, odpowiadające za 99 proc. globalnego ruchu internetowego, są kluczowe dla rozwoju technologii sztucznej inteligencji i infrastruktury danych w Stanach Zjednoczonych.

Amerykanie stawiają na zaufane technologie

Zgodnie z oświadczeniem Carr’a, nowe regulacje mają być zgodne z polityką inwestycyjną „America First” prezydenta Donalda Trumpa, która zakłada wzmacnianie bezpieczeństwa ekonomicznego i technologicznego kraju. Ochrona kabli przed fizycznymi oraz cyberzagrożeniami, a także przed przejęciem przez podmioty kontrolowane przez zagraniczne rządy, ma być priorytetem.

Proponowane przepisy obejmują m.in. zakaz wykorzystywania sprzętu firm wpisanych na listę podmiotów objętych restrykcjami FCC, takich jak Huawei i ZTE. Przewiduje się również ograniczenie możliwości przyznawania licencji firmom powiązanym z państwami uznanymi za zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego USA, wprowadzając domniemanie odmowy.

Regulacje mają również ułatwić procesy licencyjne dla podmiotów spełniających wysokie standardy bezpieczeństwa. Dodatkowo FCC planuje zachęcać do korzystania z amerykańskich statków serwisujących kable oraz promować zaufane technologie w międzynarodowej infrastrukturze podmorskiej.

Coraz więcej niepokojących incydentów

Serwis TechSpot zauważa, że kontekstem dla tych działań są ostatnie incydenty związane z uszkodzeniami kabli podmorskich. Przykładowo, w grudniu 2024 r. doszło do przecięcia łączy między Finlandią a Estonią, co przypisano działaniom tankowca należącego do tzw. floty cieni. Wcześniej, w 2023 r., Tajwan oskarżył chińskie jednostki o przerwanie kabli łączących wyspy Matsu z główną siecią internetową.

Dodatkowe niepokoje wywołały doniesienia z marca 2025 r., według których Chiny skonstruowały urządzenie zdolne do przecinania nawet najbardziej zabezpieczonych kabli komunikacyjnych na głębokości do 4 tys. m. Incydenty te zwiększyły presję na amerykańskie władze, by zapewnić większą odporność infrastruktury telekomunikacyjnej.

Przepisy mają zostać poddane głosowaniu podczas otwartego posiedzenia Komisji FCC zaplanowanego na 7 sierpnia 2025 r. Jeśli zostaną przyjęte, mogą istotnie wpłynąć na globalny krajobraz budowy i zarządzania infrastrukturą podmorską oraz relacje technologiczne USA z Chinami.

