Kojarzycie Shenzhen One-netbook Technology Co.,Ltd.? A może słyszeliście już gdzieś o projektach Sugar Cubes? Spokojnie, ja również nie. Nie zmienia to jednak faktu, iż te dwa podmioty pochodzące z Chin mają bardzo ciekawe pomysły na mobilne granie. Jakie konkretnie?

Zanim przejdziemy jednak do ich nowego projektu, warto usystematyzować sobie z kim mamy do czynienia. Zacznijmy od Shenzhen One-netbook Technology Co.,Ltd. – jest młodą chińską firmą, która powstała z inicjatywy grupy doświadczonych inżynierów sprzętu. Ci w przeszłości współpracowali z takimi markami jak IBM, Haier czy Tsinghua Tongfang. Ów zespół wyspecjalizował się w projektowaniu i produkcji ultra-mobilnych notebooków (tzw. UMPC, mini-laptopy, konwertowalne urządzenia, itp.), a także kompaktowych konsol/handheldów z systemem Windows (tj. One-GX czy ONEXPLAYER). Z kolei Sugar Cubes możemy na ten moment uznać za mały chiński startup/zespół koncepcyjny, który zajmuje się prototypowaniem handheldów i wydawaniem ich przy współpracy z innymi podmiotami.

Skoro już wiemy z kim mamy do czynienia, to przejdźmy do ich najnowszego projektu.

OneXSugar Sugar 1 – bo dwa ekrany są lepsze, niż jeden

OneXSugar Sugar 1 to bardzo ciekawy, składany handheld z dwoma ekranami OLED. Konkretnie sprzęt został wyposażony w wyświetlacz główny o przekątnej 6,01″ w rozdzielczości 1080x2160 px. (w proporcji 18:9) i dodatkową matrycę o rozmiarze 3,92”. Ta druga jest o tyle ciekawa, że stosunek jej boków wynosi 8:7 (1080x1240 pikseli). Także każdy ekran będzie lepiej się sprawdzał w emulacji określonych gier i konsol.

OneXSugar Sugar 1 – podzespoły na najwyższej półki

Sugar 1 wykorzystuje SoC Qualcomm Snapdragon G3 Gen 3 – potężny układ ARM z 8-rdzeniowym CPU Kryo (1+5+2), którego zegar głównego rdzenia osiąga taktowanie rzędu 3,3 GHz. Dodatkowo układ zawiera w sobie GPU Adreno A32, który wspiera najnowsze biblioteki i technologię Ray Tracingu. Qualcomm deklaruje wzrost wydajności o 30 % w CPU oraz 28 % w GPU względem poprzedniej generacji (Snapdragon G3x Gen 2). Układ ten zostanie wsparty przez 16 GB pamięci RAM (o przepustowości 8533 Mb/s) i 512 GB pamięci na dane (w standardzie UFS 4.0).

OneXSugar Sugar 1 – unikalny układ sterowania

Sugar 1 rezygnuje z tradycyjnego D-pad + przyciski akcji na rzecz symetrycznych zestawów przycisków. Ma to ułatwiać obsługę sprzętu niezależnie od tego, który ekran jest aktywny. Taka konstrukcja ponadto daje użytkownikom możliwość obracania kontrolerów wraz ze zmianą orientacji ekranów, zapewniając wygodę grania w każdym układzie.Miłym dodatkiem jest również wykorzystanie gałek analogowych z efektem Halla.

OneXSugar Sugar 1 – dostępność i cena

Producent potwierdził, że Sugar 1 wkrótce trafi na platformę crowdfundingową Indiegogo, a jego oficjalna cena sugerowana ma wynosić około 669 $ (czyli jakieś 2450 zł). Sprzęt przez pierwsze 72 godziny ma być również dostępny w przedsprzedaży, gdzie jego cena ma wtedy wynosić 599 dolarów (około 2190 złotych). Co ciekawe One-Netbook (na stronie Indiegogo) informuje, że osoby zapisujące się do newslettera otrzymają 30 % zniżki na zakup nowej konsoli. Niestety nie jest jasno sprecyzowane, czy cena ta już jest uwzględniona w podanej przez chwilą kwocie, czy jednak nie. Zatem pozostaje nam czekać do oficjalnego uruchomienia projektu.

A jak Wy się zapatrujecie na nową konsolę od OneXSugar? Czy widzielibyście u siebie Sugar 1 jako głównego Handhelda? Otwieram dyskusję i zapraszam do udziału w ankiecie!

Źródło: Notebookcheck, Indiegogo, ONEXPLAYER, WCCF TECH