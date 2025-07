Jeden z najgłośniejszych, polskich seriali ostatnich lat – “1670” – powraca z drugim sezonem. Netflix ogłosił oficjalną datę premiery, a na tym wcale nie koniec.

1670: sezon 2 – data premiery na Netflix

Gotowi na powrót do Adamczychy? Jedna z najsłynniejszych, polskich wsi już niebawem zagości na Waszych ekranach w zupełnie nowym wydaniu – i nie musimy domyślać się dłużej, kiedy dokładnie. Netflix ogłosił oficjalną datę premiery sezonu 2. “1670”. Zobaczymy go już 17 września, a więc za niespełna dwa miesiące.

O czym opowie 2. sezon 1670?

Przypomnijmy, że serial “1670” kreśli realia polskiej, XVII-wiecznej wsi, zarządzanej przez dwóch włodarzy, w tym przez (niemal) najsłynniejszego Jana Pawła w historii. Nasz bohater doszedł do wszystkiego samodzielnie poprzez ciężką pracę swoich chłopów, których niestrudzenie zagania do obowiązków. Nie inaczej będzie zapewne w sezonie 2. “1670”. Do Adamczychy powrócimy bowiem latem, a więc w czasie żniw.

Gdy mieszkańcy Adamczychy cieszą się latem, Jan Paweł zabiera rodzinę na zagraniczny wywczas do Turcji. Jako właściciel całej całości wsi może teraz realizować niemal wszystkie swoje zachcianki, lecz dla niego to wciąż za mało. Chęć zdobycia ważnego politycznego stanowiska nakłania szlachcica do zorganizowania dożynek, jakich świat nie widział. Jednak zaplanowanie masowej imprezy w XVII wieku nie jest łatwym zadaniem, zwłaszcza gdy synów rozsadza ambicja, córka i żona kryją się z tajemnicami, a jeszcze ten Sobieski... Tylko Bogdan, bogaty i umyty, zdaje się żyć pełnią życia i niczego mu nie brakuje – a przynajmniej tak mogłoby się wydawać

– czytamy w opisie do 2. sezonu “1670”.

Obsada i twórcy

Produkcja zyskała przychylność widowni za sprawą błyskotliwego i tryskającego czarnym humorem scenariusza, który z właściwą sobie lekkością spaja naszą rodzimą historię oraz aktualne konteksty. Kroku dotrzymuje mu gra aktorska, zwłaszcza kreacja jedynego w swoim rodzaju Jana Pawła Adamczewskiego, w którego wciela się Bartłomiej Topa.

W 2. sezonie “1670” do swoich ról powrócą także: Katarzyna Herman, Martyna Byczkowska, Michał Sikorski, Filip Zaręba, Andrzej Kłak, Dobromir Dymecki i Kirył Pietruczuk.

Scenariusz i tym razem wyszedł spod ręki Jakuba Rużyłły, a za reżyserię odpowiadają Maciej Buchwald i Kordian Kądziela.

Fanów serii zapewne ucieszy fakt, że na 2. sezonie historia się nie zamknie – aktualnie trwają zdjęcia do 3. sezonu "1670".

Obejrzyj w

Źródło: Netflix