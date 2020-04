Praca zdalna zyskała w ostatnich tygodniach na znaczeniu. Do wykonywania swoich obowiązków w domu przydatny, a niekiedy wręcz niezbędny jest odpowiedni sprzęt. Jabra rozszerza ofertę o nowe zestawy słuchawkowe Evolve2.

Jabra Evolve2 85 do pracy z dowolnego miejsca

Najbardziej zaawansowana propozycja to Jabra Evolve2 85, która wedle deklaracji producenta sprawdzi się w każdym miejscu, w pracy w biurze, w domu, a nawet w podróży. Zastosowano tu technologię aktywnej redukcji hałasu (ANC) oraz aż 10 mikrofonów - dwa w zintegrowanym ramieniu wysięgnika i osiem w słuchawkach. Na podkreślenie zasługuje tu również bardzo dobra żywotność baterii (do 37 godzin) i duży zasięg Bluetooth (do 30 m). W kontekście pracy ważną informacją jest fakt, iż Evolve2 85 bezproblemowo współpracuje ze wszystkimi wiodącymi platformami UC i spełnia standardy Open Office (oczekuje na certyfikację Microsoft Teams).

Najważniejsze cechy Jabra Evolve2 85:

40 mm głośniki z cyfrowym chipsetem i najnowszym kodekiem AAC

ANC

37-godzinny czas pracy baterii

zintegrowana dioda zajętości z widocznością 360 stopni na obu słuchawkach

elastyczne chowane ramię wysięgnika

bezpośredni dostęp do asystentów głosowych

zasięg bezprzewodowy do 30 m

podwójna łączność i personalizacja dzięki Jabra Direct i Jabra Sound+

dedykowany przycisk Microsoft Teams (w wariancie MS)

miękkie piankowe poduszki nauszne

Sprzedaż Jabra Evolve2 85 ruszy jeszcze w tym miesiącu. Zestaw słuchawkowy będzie dostępny w dwóch kolorach: czarnym i beżowym. Cena wyniesie 449 euro lub 489 euro (z bazą do ładowania).

Jabra Evolve2 40 i Jabra Evolve2 65 idealne do pracy biurowej

Jabra Evolve2 40 i Jabra Evolve2 65 to z kolei zestawy stworzone z myślą o pracy biurowej i osobach, które potrzebują koncentracji, zdalnej współpracy i elastyczności w zakresie trybu pracy. To bliźniacze konstrukcje, ale Jabra Evolve2 40 wykorzystuje łączność przewodową, a Jabra Evolve2 65 bezprzewodową.

W obydwu przypadkach producent zadbał o trzy mikrofony - dwa w ramieniu wysięgnika i jeden w prawej poduszce nausznej oraz diodę zajętości o 360-stopniowej widoczności na obu słuchawkach. Zapewnia też, że Jabra Evolve2 40 i Jabra Evolve2 65 będą łatwe w integracji z wiodącymi dostawcami oprogramowania i monitoringu, można je też podłączyć do wszystkich urządzeń mobilnych. Aplikacja Jabra Sound+ pozwoli na spersonalizowanie i pełne wykorzystanie możliwości audio.

Najważniejsze cechy Jabra Evolve2 40 i Jabra Evolve2 65:

mocne i szczelne głośniki 40 mm

zintegrowana dioda zajętości z widocznością 360 stopni na obu słuchawkach

bezpośredni dostęp do asystenta głosowego

certyfikat Open Office

dedykowany przycisk Microsoft Teams (w wariancie MS)

zasięg bezprzewodowy do 30 m i do 37 godzin pracy na baterii (Jabra Evolve2 65)

Również w przypadku Jabra Evolve2 40 i Jabra Evolve2 65 sprzedaż ruszy jeszcze w kwietniu. Cena Jabra Evolve2 40 wyniesie 119 euro. Za Jabra Evolve2 65 trzeba będzie zapłacić natomiast 209 euro lub 249 euro (z bazą do ładowania).

Źródło: Jabra

