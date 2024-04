Sezon wiosenny rozpoczęty co oznacza coraz wyższe temperatury za oknem. Przy tej okazji warto przyjrzeć się naszym oknom i odpowiednio je wyregulować po zimie.

Wiosna z jej rozkwitającymi roślinami i wydłużającymi się dniami to czas, który wywołuje w nas pozytywne odczucia. Żegnamy się z zimą. Przy okazji warto zainteresować się naszymi oknami, które należy odpowiednio wyregulować.

Zadbaj o regulację okien

Plastikowe okna bardzo często wykorzystują specjalny system zamykania, który pozwala na regulację docisku i tym samym dostosowanie cyrkulacji powietrza do pory roku. Takiej regulacji najczęściej dokonujemy dwa razy w roku: na jesień i właśnie na wiosnę.

Cały proces jest bardzo prosty i powinien sobie z nim poradzić każdy z nas. Nie potrzeba ani specjalistycznej wiedzy, ani też specjalnych narzędzi - do regulacji okien wystarczy zazwyczaj zwykły śrubokręt, klucz imbusowy albo czasem potrzebne są jedynie nasze ręce.

Jak wyregulować okna?

Zaczynamy od zlokalizowania w bocznych okuciach pierścieni dociskowych – zwykle kilka lub kilkanaście na skrzydło. Nie każdy o tym wie, ale specjalna nasadka odpowiada za siłę docisku okna do ramy i w efekcie pozwala na regulację cyrkulacji powietrza.

Zimą ustawienie docisku jest zazwyczaj maksymalne, co oznacza, że cieńsza strona pierścienia obracana jest w stronę ramy okiennej. W takim trybie okno będzie szczelniej przylegało do futryny okiennej, dzięki czemu do mieszkania będzie napływać mniej zimnego powietrza, a nasze mieszkanie nie będzie się wychładzać.

Kiedy temperatura na zewnątrz wzrasta, zaleca się obrócić pierścień tak, aby jego grubsza część była zwrócona w kierunku ramy. Pozwoli to na lepszą mikrowentylację pomieszczenia, nawet przy zamkniętym oknie.

Cały proces powtarzamy dla wszystkich okien. Operacja nie jest specjalnie skomplikowana, ale pozwoli poprawić komfort użytkowania mieszkania.