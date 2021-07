Jak złożyć wniosek na 300 Plus? Jest tylko jedna możliwość: przez Internet. Podpowiadamy, jak uzyskać świadczenie w ramach programu Dobry Start, którego obsługą od tego roku zajmuje się ZUS.

Wyprawka 300 Plus – 2021/2022

Jeśli twoje dziecko chodzi do szkoły, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że należy ci się 300 Plus. Świadczenie w ramach programu Dobry Start przysługuje raz do roku i jest niezależne od dochodów – trzeba tylko spełnić wymóg dotyczący wieku dziecka oraz terminu. Skoro już wspomniałem o tym drugim, to wyjaśnię od razu, że przyjmowanie wniosków ruszyło 1 lipca i masz czas na jego złożenie do 30 listopada. Co trzeba podkreślić – możesz to zrobić wyłącznie przez Internet.

Dobry Start. Jak złożyć wniosek o 300 Plus?

Wystartowało już przyjmowanie wniosków o wyprawkę na rok szkolny 2021/2022. Możesz złożyć elektroniczny wniosek o świadczenie w ramach programu Dobry Start na trzy sposoby:

poprzez bankowość elektroniczną

poprzez portal [email protected]

poprzez platformę PUE ZUS

W tym ostatnim przypadku potrzebujesz profilu na zusowskim portalu. Możesz go założyć samodzielnie – przez Internet albo też skorzystać z pomocy pracowników Zakładu (czekają na ciebie w placówkach, w sieci: www.zus.pl/e-wizyta oraz pod numerem telefonu 22 290 22 02 (od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 15.00).

Wniosek, który bez trudu znajdziesz we wspomnianych miejscach, jest prosty do wypełnienia. Informacje, jakie musisz podać, to między innymi dane osobowe, adresy szkół, adres mailowy i numer telefonu (do ewentualnego kontaktu) oraz numer rachunku bankowego, na który trafią pieniądze po przyznaniu ci świadczenia.

Składanie wniosku o wyprawkę – krok po kroku (wideo):

Wniosek 300 Plus – instrukcja z PUE ZUS:

Zaloguj się do PUE ZUS,

wybierz zakładkę Ubezpieczony (z górnego menu),

wybierz Dobry Start,

kliknij Utwórz nowy wniosek,

wybierz swoją formę prawną (rodzic / opiekun / uczeń) i kliknij Dalej,

wybierz rok szkolny: 2021/2022 i kliknij Dalej,

podaj swoje dane osobowe i adresowe (część uzupełni się sama) oraz numer rachunku i kliknij Dalej,

kliknij Dodaj dziecko i uzupełnij jego dane, a następnie podaj informacje o szkole, po czym kliknij Zatwierdź,

dodaj kolejne dziecko lub przejdź Dalej,

zaznacz wszystkie oświadczenia oraz kliknij Zapisz i przejdź dalej

(jeśli jest taka konieczność, dodaj załączniki),

kliknij Podgląd, aby zweryfikować dane, a jeśli wszystko się zgadza, kliknij Podpisz i wyślij.

Czy należy ci się 300 złotych na wyprawkę?

Tak jak już wspomniałem, nie ma żadnego kryterium dochodowego. Na dobrą sprawę jedyny wymóg do spełnienia jest związany z wiekiem dziecka. Należy ci 300 złotych, jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem ucznia w wieku do 20 lat lub – w przypadku osób z niepełnosprawnością – do 24 lat. Pełnoletni uczniowie mogą również ubiegać się o świadczenie samodzielnie, o ile nie pozostają na utrzymaniu rodziców.

Kiedy pieniądze trafią na twoje konto?

Im szybciej złożysz wniosek, tym szybciej otrzymasz pieniądze. Ogólnie zasada jest taka, że w przypadku wniosków złożonych do końca sierpnia, świadczenie trafi na konta do końca września, a po tym terminie ZUS daje sobie 2 miesiące na wypłacenie pieniędzy.

Dodam przy okazji, że wyprawka 300 plus jest zwolniona z podatku i nie jest wliczana do dochodu. Nie może więc być przedmiotem egzekucji komorniczej ani też nie ma wpływu na prawo do innych świadczeń socjalnych.

Na co wydać 300 złotych?

Świadczenie jest wypłacane w formie pieniężnej i jako rodzic czy opiekun masz pełną swobodę w kwestii jego rozdysponowania. Możesz je więc wydać na to, czego akurat uczeń lub uczennica potrzebuje: na akcesoria szkolne, na plecak, na ubrania czy też na zajęcia dodatkowe. Możesz też kupić różnego rodzaju przydatne gadżety, takie jak kalkulator naukowy, przenośny skaner czy robot do nauki programowania.

Źródło: ZUS, Gov, informacja własna