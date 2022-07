Program Dobry Start to wsparcie w wysokości 300 zł dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Właśnie rozpoczął się nabór wniosków o świadczenie – tłumaczymy, kto może się o nie ubiegać oraz jak zgłosić się po pieniądze.

Program Dobry Start – rząd daje 300 zł na dzieci

Program Dobry Start (tzw. 300+) to jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł na wyprawkę szkolną dla dziecka - mogą je otrzymać uczniowie w wieku od 7 do 20 lat (w przypadku ucznia z niepełnosprawnością w wieku do 24 lat). Co ważne, wnioski mogą składać również rodzice dzieci, które są cudzoziemcami (warunkiem jest, aby zarówno rodzic, jak i dziecko mieli numery PESEL).

Pieniądze przyznawane są bez względu na dochód rodziny. Warto również dodać, że świadczenie z programu Dobry Start jest zwolnione z opodatkowania i nie wpływ też na kryterium przyznawanych innych świadczeń. Nie podlega też egzekucji, więc komornik nie może zająć przyznanych środków.

Środki można wydać w dowolny sposób. Najlepiej, aby spożytkować je na rzeczy, które będą wspierać edukację dziecka - podręczniki, przybory szkolne, czy gadżety do szkoły.

Kiedy złożyć wniosek o świadczenie Dobry Start 2022?

Wnioski w ramach programu "Dobry start" można składać od 1 lipca do 30 listopada 2022 roku. Po wskazanym terminie będzie można złożyć wniosek (a pośrednictwem portalu PUE ZUS), ale tylko w sytuacji, gdy dziecko powyżej 20. roku życia uzyska orzeczenie o niepełnosprawności po 30 listopada.

Jak złożyć wniosek o świadczenie Dobry Start?

Wniosek może złożyć rodzic, opiekun faktyczny, opiekun prawny dziecka, a także pełnoletni uczeń lub osoba usamodzielniona. Świadczenie Dobry Start przysługuje również na dzieci w pieczy zastępczej lub osobom usamodzielnianym opuszczającym pieczę zastępczą (w takim przypadku wniosek składa rodzina zastępcza, osoba prowadzona rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej).

Rodzice mogą złożyć wniosek za pośrednictwem Portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portalu [email protected], a także bankowości elektronicznej (taką możliwość daje większość banków w naszym kraju). W przypadku opiekunów prawnych/faktycznych, dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych lub opiekuńczo-terapeutycznych oraz osób uczących się/usamodzielnianych taki wniosek można złożyć tylko za pomocą portalu PUE ZUS.

Warto dodać, że we wniosku należy podać kontaktowy adres e-mail i numer telefonu oraz numer rachunku bankowego, na który należy wypłacić świadczenie.

Kiedy przyjdą pieniądze ze świadczenia Dobry Start 2022?

Informacji o przyznaniu świadczenia należy szukać w skrzynce odbiorczej na Twoim profilu na PUE ZUS (również wtedy, gdy wniosek został złożony przez bankowość elektroniczną lub portal [email protected]).

Co prawda o świadczenie można ubiegać się do 30 listopada, ale warto się pospieszyć – w przypadku wniosków złożonych do końca sierpnia, pieniądze zostaną wypłacone maksymalnie do 30 września 2022 roku. Jeśli wniosek zostanie złożony po tym terminie, świadczenie zostanie wypłacone w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami.

Źródło: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, ZUS