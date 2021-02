Czy da się kupić dobrą pralkę za 1000 złotych? Odpowiedź brzmi: tak. Mamy na to nawet kilka dowodów. Sprawdź, jakie są obecnie najlepsze pralki do 1000 zł – wybraliśmy zarówno modele ładowane od frontu, jak i pralki ładowane od góry.

Sprzęt AGD potrafi pochłonąć mnóstwo gotówki, ale wcale nie musi tak być. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że jesteś w stanie kupić dobrą pralkę za mniej niż tysiąc złotych. Przygotowaliśmy dla ciebie nawet kilka propozycji, wśród których – wierzymy – znajdziesz coś dla siebie. Zanim jednak do nich przejdziemy, ustalmy pewne fakty.

Pralka za 1000 złotych. Czego możesz od niej oczekiwać?

klasy efektywności energetycznej A+ lub wyższej

ładowności od 4 do 7 kg

załadunku od góry lub od przodu

prędkości wirowania 1000 lub 1200 obrotów na minutę

funkcji ECO, prania wstępnego i szybkiego prania

dostosowywania parametrów do załadunku

wielu programów do różnych typów odzieży

cichej pracy (na poziomie około 60 dB)

niewielkiego zużycia wody (na poziomie około 40 litrów/cykl)

wyświetlacza elektronicznego

Wiesz już, czego możesz się spodziewać. Jeśli taka charakterystyka cię satysfakcjonuje, to czytaj dalej. Już teraz przechodzimy bowiem do konkretnych modeli – dwóch ładowanych od góry i trzech ładowanych od frontu. W każdym przypadku mających jedynie 3-cyfrowe ceny.

Jaka pralka do 1000 zł ładowana od góry

Whirlpool TDLR 5030L PL/N to doskonały przykład dobrej pralki w dobrej cenie. Szczególnie może zainteresować singli i pary oraz osoby z małym mieszkaniem (albo i dużym, ale z małą łazienką). Jest tak, bo mówimy o „kompaktowym” modelu 5-kilogramowym. Wysoka klasa energetyczna (A++) i niskie zużycie wody (mniej niż 34 l na cykl) sprawiają z kolei, że na koniec miesiąca w portfelu zostaje więcej pieniędzy. Tym, którzy lubią oszczędzać, ale czas, spodoba się natomiast 15-minutowy program „Szybkie pranie”, a tym, którzy lubią mieć czas pod kontrolą – funkcja opóźnionego startu.

Alternatywą dla modelu powyżej może być Indesit BTW 50300 PL/N. To bardzo podobna pralka ładowana od góry – gotowa, by sprostać najróżniejszym wymaganiom. Funkdja Turn & Go ułatwia i przyspiesza codzienne pranie, dodatkowe płukanie to opcja dla osób z wrażliwą skórą, pranie intensywne umożliwia stosowanie odplamiaczy z aktywnym tlenem, a program „Wełna 20 stopni C” sprawdzi się przy czyszczeniu ubrań „tylko do prania ręcznego”. Wisienką na torcie jest czytelnie opisany panel sterowania, dzięki któremu obsługa nikomu nie powinna sprawić kłopotu.

Jaka pralka do 1000 zł ładowana od frontu

Przechodzimy tymczasem do pralek ładowanych od frontu i zaznaczmy z góry, że wszystkie to modele o załadunku 6 kg. Ich listę w naszym zestawieniu otwiera MPM 4710-PH-01. Cechy charakterystyczne? Klasa A+++, zużywanie 36 litrów wody na cykl oraz pokaźna liczba programów. Wśród tych ostatnich znajdują się klasyczne (takie jak Bawełna, Syntetyczne czy Sportowe) oraz nietypowe (z Ochroną skóry i Ciemnymi kolorami na czele). Do tego charakterystyczna, dwukolorowa konstrukcja przykuwa wzrok.

Na koniec dwie pralki polskiego producenta z Wronek. Prostsza Amica DAWD 6102 LCW oraz bardziej zaawansowana Amica EAWJ6102SLB. Obie wirują z prędkością 1000 obrotów na minutę, ale ta pierwsza jest cichsza i zużywa mniej energii…

… Druga zaś może pochwalić się wyświetlaczem LED oraz funkcjami opóźnienia startu pracy i ograniczania strat detergentu. Oferuje też nieco więcej programów prania do wyboru. Teraz ostateczna decyzja należy już do ciebie.

Artykuł powstał we współpracy z RTV Euro AGD. Foto na wejście: MPM