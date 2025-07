Masz taki powerbank? Producent ostrzega przed wadliwymi modelami

Firma Anker wycofuje ze sprzedaży pięć modeli powerbanków, w których zidentyfikowano potencjalny problem z ogniwami litowo-jonowymi. Producent apeluje do użytkowników o zaprzestanie korzystania z urządzeń i oferuje ich bezpłatną wymianę.

W ostatnim czasie pojawiły się doniesienia o poważnych incydentach spowodowanych użytkowaniem powerbanku Anker PowerCore 10000 (model A1263). Producent otrzymał łącznie 19 zgłoszeń dotyczących pożarów, eksplozji i związanych z nimi oparzeń – wszystkie przypadki dotyczyły użytkowników w Stanach Zjednoczonych.

Okazuje się, że potencjalne problemy mogą też wystąpić w innych modelach. Producent zdecydował się wycofać pięć kolejnych modeli.

Anker wycofuje power banki

Dzięki tym nowym procedurom udało się wykryć potencjalny problem z ogniwami litowo-jonowymi pochodzącymi od jednego z dostawców. Problem może dotyczyć następujących modeli powerbanków:

Anker Power Bank (10K, 22.5W) — model A1257

Anker Power Bank (20 000 mAh, 22.5W, z wbudowanym kablem USB-C) — model A1647

Anker MagGo Power Bank (10 000 mAh, 7.5W) — model A1652

Anker Zolo Power Bank (20K, 30W, z wbudowanymi kablami USB-C i Lightning) — model A1681

Anker Zolo Power Bank (20K, 30W, z wbudowanym kablem USB-C) — model A1689

Jak sprawdzić, czy masz wadliwy model?

Należy sprawdzić oznaczenie modelu, które znajduje się na spodzie lub z boku powerbanku. Jeśli numer zgadza się z którymkolwiek z wymienionych powyżej (A1257, A1647, A1652, A1681, A1689), należy zweryfikować numer seryjny.

Wejdź na stronę Anker, aby sprawdzić, czy posiadany egzemplarz podlega wycofaniu.

Co jeśli masz wadliwy powerbank?

Jeśli posiadasz powerbank z wadliwej partii, natychmiast zaprzestań korzystania z urządzenia. Złóż wniosek o wymianę sprzętu, aby otrzymać instrukcje dotyczące dalszych kroków lub możliwość otrzymania karty podarunkowej, którą można zrealizować na oficjalnej stronie Anker.

Nie wyrzucaj powerbanku, dopóki nie otrzymasz od Anker potwierdzenia, że Twoje urządzenie kwalifikuje się do wymiany. Po otrzymaniu takiego potwierdzenia zutylizuj urządzenie w certyfikowanym punkcie, który przyjmuje wycofane baterie litowo-jonowe. Nie wyrzucaj wadliwego powerbanku do zwykłych śmieci, pojemników do recyklingu ulicznego ani do popularnych punktów zbiórki baterii dostępnych w sklepach detalicznych czy domach towarowych.