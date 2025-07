Nothing Phone (3) to - pod względem wzornictwa i funkcji - jeden z najoryginalniejszych smartfonów na rynku. To też oficjalne wejście w segment premium.

Brytyjska firma Nothing nazywa Phone'a (3) swoim pierwszym "prawdziwym flagowcem". Z jednej strony odnosi się to do specyfikacji, która została mocno poprawiona względem "dwójki", a z drugiej do wyższego pozycjonowania cenowego.

Nothing Phone (3) - ceny i dostępność w Polsce

W zależności od wersji pamięciowej Nothing Phone (3) kosztuje:

12/256 GB - 3649 zł;

16/512 GB - 3999 zł.

Start zamówień przedpremierowych zaplanowano na 4 lipca, a regularnej sprzedaży na 15 lipca.

Nothing Phone (3) wnosi nowe wzornictwo z ekranem Glyph Matrix

Nowa generacja zachowuje ikoniczną przezroczystą obudowę, ale po raz pierwszy nie ukryto pod nimi arsenału pasków LED. Zamiast tego w rogu plecków ulokowany został okrągły i monochromatyczny wyświetlacz Glyph Matrix. Tylny ekran Nothing Phone'a (3) potrafi wyświetlać powiadomienia z pikselowymi awatarami przypisanymi do kontaktów oraz miniaplikacje, takie jak zegar, stoper, wskaźnik baterii czy grę w butelkę.

Wyświetlacz można także wykorzystać podczas robienia selfie aparatem głównym: rozpikselowany pogląd pomaga się upewnić, że twarz znajduje się w środku kadru.

Pod taflą szkła na tylnym panelu Nothing Phone'a (3) wylądował także pojemnościowy przycisk, który odpwiada za sterowanie ekranem Glyph Matrix. Pojedyncze kliknięcie odpowiada za przełączanie widżetów, a dłuższe przytrzymanie za aktywację wybranej funkcji.

Nothing zapowiedział udostępnienie narzędzi programistycznych, dzięki którym deweloperzy będą mogli tworzyć własne widżety i aplikacje z myślą o zewnętrznym ekranie.

Nothing Phone (3) z nowymi funkcjami AI

Smartfon działa pod kontrolą Androida 15 z nakładką Nothing OS 3.5. Przygotowany przez producenta zestaw funkcji posiadanych z AI to:

Essential Search – uniwersalny pasek wyszukiwania, który pojawia się po przesunięciu palcem w górę z ekranu głównego. Odpowiada za przeszukiwanie kontaktów, zdjęć i plików oraz udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące pogody, kalendarza czy pobliskich miejsc.

Flip to Record – po długim naciśnięciu przycisku Essential i odwróceniu telefonu plecakami go góry telefon nagrywa notatkę głosową, która jest następnie transkrybowana i podsumowywana, również w języku polskim.

Essential Space – przestrzeń zawierająca zrzuty ekranu, notatki i nagrania głosowe podsumowywane przez AI.

O Essential Space możecie poczytać w osobnym materiale, bo funkcja ta zdążyła już wcześniej trafić do tańszego Nothing Phone'a (3a).

Nothing Phone (3) ma ulepszoną specyfikację

W tej generacji Nothing zastosował jaśniejszy wyświetlacz z ramkami mniejszymi o 18 proc., ulepszony aparat z teleobiektywem 3x i trybem makro (ostrzenie z 10 cm), większą baterię krzemowo-węglową z szybszym ładowaniem oraz Snapdragona 8s Gen 4, stanowiącego nieco uboższą alternatywę dla topowego Snapdragona 8 Elite.

Nothing Phone (3) Ekran 6,67 cala,

OLED 30-120 Hz,

1080p,

460 ppi Głośniki Stereo Czip Snapdragon 8s Gen 4 Pamięć RAM 12 lub 16 GB Pamięć na dane 256 lub 512 GB,

UFS 4.0 Aparat główny 50 Mpix (1/1,3 cala),

f/1,68,

optyczna stabilizacja obrazu Aparat UW 50 Mpix,

ultraszerokokątny,

f/2,2 Aparat tele 50 Mpix,

3x,

peryskopowy,

f/2,6,

tryb makro (10 cm) Aparat przedni 50 Mpix eSIM tak Łączność 5G,

Wi-Fi 7,

Bluetooth 5.4,

NFC,

eSIM Czytnik linii papilarnych w ekranie Bateria 5150 mAh,

ładowanie 65 W,

bezprzewodowe 15 W Wymiary - Waga - Android 15,

Nothing OS 3.5,

5 dużych aktualizacji Androida,

7 lat łatek bezpieczeństwa

Dostępne wersje kolorystyczne to - podobnie jak w przypadku poprzedniej generacji - czarna oraz biała. Android 16 z interfejsem Nothing OS 4 ma zostać dostarczony w trzecim kwartale.

Nothing Phone (3) - pierwsze wrażenia

Miałem już okazję zobaczyć Nothing Phone'a (3) na żywo. Zdania na temat jego wzornictwa są mocno podzielone, ale mnie ten jego artystyczny nieład przypadł do gustu. A już na pewno wolę taką szaloną odskocznię od tysięcznego identycznie wyglądającego telefonu z jednolitą obudową.

Póki co nie jestem tylko przekonany, czy podoba mi się rezygnacja ze świecącej obudowy na rzecz ekranu w rogu. Rozświetlone Nothing Phone (1) z 2022 i Phone (2) z 2023 roku wyglądały moim zdaniem bardziej efekciarsko.

Nothing Phone (1)

Ekran w rogu obudowy jest z pewnością bardziej użyteczny (chyba najbardziej praktyczna funkcja to podgląd selfie), ale po kilku godzinach zabawy jeszcze ciężko mi stwierdzić, na ile często będzie mi się chciało z niego korzystać zamiast pomproetu odpalić wyświetlacz główny. No i czy kolorowy OLED nie sprawdziłby się w roli wspomagacza lepiej?

Ruszamy z testami, więc wkrótce na łamach benchmark.pl znajdziecie pełną recenzję Nothing Phone'a (3). Warto odnotować, że firma zaprezentowała także nowe słuchawki nauszne Nothing Headphone (1).

Niezależna opinia redakcji. Organizatorem wyjazdu na premierę Nothing Phone'a (3) była firma Nothing.