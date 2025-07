Aktualizacja The Sims 4. Same dobre rzeczy

W The Sims 4 pojawiła się nowa zawartość, która ma przygotować graczy na nadchodzące DLC. Electronic Arts stawia na naturę w tym wakacyjnym okresie. Oto szczegóły darmowej aktualizacji Simsów.

Co nowego w The Sims 4? Podstawowa wersja gry otrzymała ciekawą aktualizację. Electronic Arts wprowadza szklane ściany i dachy, dzięki czemu gracze zyskują nowe możliwości połączenia wnętrza swojego domu ze światem zewnętrznym. Co więcej, w trybie budowania można ozdobić dachy roślinami, krzewami i kwiatami - wystarczy skorzystać z opcji “Rzeźby na dach”.

Aktualizacja The Sim 4

Oprócz szklanych dachów i ścian oraz możliwości ich przyozdobienia, The Sims 4 doczekało się aktualizacji notatnika. Poprawiono jego jego intuicyjność i funkcjonalność. Dzięki wprowadzonym usprawnieniom zarządzanie notatkami oraz odkryciami Simów staje się prostsze i bardziej angażujące. Kolejnym udogodnieniem jest nowy interfejs kolekcji rodziny.

Aktualizacja wprowadza równolegle ulepszenia notatnika oraz naprawia błędy w dodatkach, takich jak Witaj w Pracy, Cztery pory roku, Zostań gwiazdą, Wyspiarskie życie. Kolekcje i Pakiety rozgrywki również doczekały się poprawek. Ta zawartość ma przygotować lub zachęcić graczy przed premierą nowego dodatku. Czar natury zadebiutuje 10 lipca 2025 r.

Źródło: EA