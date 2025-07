Polski system latawców energetycznych trafi do Omanu. Zastąpi turbiny

Wrocławski startup opracował innowacyjny system pozyskiwania energii z wiatru, wykorzystujący autonomiczne latawce. Wkrótce rozwiązanie zostanie sprawdzone w Omanie, gdzie tradycyjne turbiny są nieopłacalne. To szansa na ekspansję polskiej technologii na światowe rynki.

Wrocławska firma Njord Energy stworzyła nowatorski system AWES, który generuje energię wiatrową opartą na autonomicznych latawcach - podał PAP. W najbliższych miesiącach technologia ta zostanie poddana testom w Omanie. Rozwiązanie zaprojektowano z myślą o miejscach, gdzie budowa klasycznych turbin wiatrowych nie jest ekonomicznie uzasadniona.

Latawce mogą operować nawet na wysokości 500 metrów

Przedstawiciele Njord Energy wyjaśniają, że ich latawce operują na wysokościach od 200 do 500 metrów, gdzie występują silne i stabilne prądy powietrzne. Według zapewnień firmy, efektywność systemu sięga 70 proc., co stanowi wynik o połowę lepszy niż w przypadku małych, przydomowych turbin wiatrowych. System Airborne Wind Energy Systems o mocy 50 kW, jak podaje firma, jest w stanie w ciągu roku wyprodukować 360 600 kWh energii elektrycznej. Taka ilość wystarcza, by zasilić od 100 do 120 typowych gospodarstw domowych. Latawce generujące prąd mogą pracować w odległości od 10 do 1000 metrów od platformy startowej, a pełne uruchomienie instalacji zajmuje 48 godzin.

Testy odbędą się w północnej części Omanu, w regionie Musandam. Obszar ten charakteryzuje się wysokim zapotrzebowaniem na energię odnawialną, a ukształtowanie terenu utrudnia montaż tradycyjnych turbin. Półwysep Musandam wyróżnia się jednak doskonałymi warunkami wiatrowymi – przez ponad 200 dni w roku prędkość wiatru przekracza tam 50 km/h. To właśnie te czynniki sprawiły, że Oman stał się pierwszym miejscem na świecie, gdzie polska technologia zostanie przetestowana.

"Dla nas to przede wszystkim szansa na testowanie naszego systemu demonstracyjnego, eksport polskiej technologii, która przyczyni się do współtworzenia zupełnie nowego rynku oraz klucz otwierający drzwi do współpracy z kolejnymi partnerami" - przekazał PAP Sebastian Szymański z Njord Energy.

Oman to tylko początek, w planach: Rwanda, Kenia i Indie

Njord Energy to startup z Wrocławia, założony w listopadzie 2023 roku. W 2025 roku firma została doceniona w konkursie „30 Kreatywnych Wrocławia”, wyróżniającym najbardziej innowacyjne przedsięwzięcia w regionie. Obecnie spółka dynamicznie rozwija działalność na rynkach zagranicznych. Komercyjna produkcja systemu AWES planowana jest na przyszły rok. Firma prowadzi już rozmowy dotyczące pilotażowych wdrożeń w takich krajach jak Rwanda, Kenia czy Indie. Zainteresowanie polskim rozwiązaniem wyrażają także przedstawiciele rządów Stanów Zjednoczonych, Kolumbii, państw Bliskiego Wschodu, Afryki oraz Azji Południowo-Wschodniej.

Źródło: PAP, zdjęcia: Njord Energy