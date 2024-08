Jaki PC do God of War: Ragnarok? Premiera już za chwilę

Wielkimi krokami zbliża się premiera God of War: Ragnarok na PC. Twórcy przygotowują graczy pecetowych na debiut – poznaliśmy oficjalne wymagania sprzętowe. Lepiej będzie zrobić małe porządki na dysku, bo 190 GB piechotą nie chodzi.

Kolejna gra PlayStation Studios ląduje na PC. God of War: Ragnarok ujrzało światło dzienne w 2022 r. i z miejsca stało się hitem sprzedażowym. Czy Sony powtórzy sukces na kolejnej platformie? Czas pokaże. Premiera God of War: Ragnarok na PC odbędzie się 19 września 2024 r. Czas najwyższy poznać oficjalne wymagania sprzętowe dla God of War: Ragnarok na PC.

Wymagania minimalne God of War: Ragnarok

Wydajność bez skalowania: 1080p / 30FPS / niskie ustawienia graficzne

CPU: Intel Core i5-4670K / AMD Ryzen 3 1200

GPU: GeForce GTX 1060 / Radeon RX 5500 XT

Pamięć RAM: 8 GB

System: Windows 10 64-bit

Miejsce na dysku: 190 GB SSD

Wymagania zalecane

Wydajność bez skalowania: 1080p / 60FPS / średnie ustawienia graficzne

CPU: Intel Core i5-8600 / AMD Ryzen 5 3600

GPU: GeForce RTX 2060 Super / Radeon RX 5700

Pamięć RAM: 16 GB

System: Windows 10 64-bit

Miejsce na dysku: 190 GB SSD

Wymagania sprzętowe dla wysokich ustawień

Wydajność bez skalowania: 1440p / 60FPS / wysokie ustawienia graficzne

CPU: Intel Core i7-7700K / AMD Ryzen 7 2700X

GPU: GeForce RTX 3070 / Radeon RX 6800

Pamięć RAM: 16 GB

System: Windows 10 64-bit

Miejsce na dysku: 190 GB SSD

Wymagania dla trybu wydajności

Wydajność bez skalowania: 4K / 60FPS / wysokie ustawienia graficzne

CPU: Intel Core i7-7700K / AMD Ryzen 7 2700X

GPU: GeForce RTX 3080 Ti / Radeon RX 6900 XT

Pamięć RAM: 16 GB

System: Windows 10 64-bit

Miejsce na dysku: 190 GB SSD

God of War: Ragnarok w Ultra - jakie ustawienia?

Wydajność bez skalowania: 4K / 60FPS / ustawienia graficzne ultra

CPU: Intel Core i7-11600K / AMD Ryzen 7 3700X

GPU: GeForce RTX 4070 Ti / Radeon RX 7900 XT

Pamięć RAM: 16 GB

System: Windows 10 64-bit

Miejsce na dysku: 190 GB SSD

Źródło: PlayStation Blog