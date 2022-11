God of War Ragnarok zebrał mnóstwo ciepłych komentarzy. Jak się okazuje, można określać ten tytuł mianem nie tylko świetnego, ale też rekordowego pod względem wyników sprzedaży.

Najszybciej sprzedająca się gra w historii PlayStation

Rozmawiając o najlepszych grach na PlayStation trudno pomijać te skupiające się na losach Kratosa. Marka God of War od dawna jest jedną z najważniejszych w kontekście konsol Sony i wygląda na to, że gracze absolutnie się nią nie znudzili. Pachnący jeszcze świeżością God of War Ragnarok błyskawicznie znajduje kolejnych nabywców.

Sony pochwaliło się, iż God of War Ragnarök jest najszybciej sprzedającym się tytułem ekskluzywnym w historii marki PlayStation. Uściślając, chodzi tutaj o premierowy tydzień. W jego trakcie gra została sprzedana w liczbie 5,1 mln egzemplarzy. Siłą rzeczy jest to także najlepszy start w historii serii God of War.

God of War Ragnarok nie jest przereklamowany, jest świetny

Niekiedy sprzedaż gry napędza hype, później przychodzi jednak rozczarowanie. Na szczęście to nie ten przypadek, bo God of War Ragnarok został dopracowany niemal w każdym calu.

Średnia ocen wśród posiadaczy PlayStation 4 i PlayStation 5 przekracza 80%, w przypadku branżowych mediów noty są jeszcze wyższe. Jeśli chcecie poczytać o God of War Ragnarok więcej, zerknijcie na naszą rececję gry.

Kupiliście God of War Ragnarok? Graliście? Jak wrażenia z dziewięciu światów?

Źródło: Sony