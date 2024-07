Beta Call of Duty: Black Ops 6. Wiemy, kiedy startuje

Kiedy rusza beta trybu multiplayer Call of Duty: Black Ops 6? Activision ujawnia najważniejsze informacje. Czy gracze PlayStation ponownie otrzymają dostęp jako pierwsi? Otóż nie tym razem.

Nowy rok - nowe Call of Duty. Ubiegłoroczne Call of Duty: Modern Warfare 3, tak mocno krytykowane za kampanię, zostanie niebawem “zastąpione” przez Call of Duty: Black Ops 6. Premiera nowej odsłony legendarnej serii strzelanek nastąpi 25 października 2024 r.

Premiera Call of Duty: Black Ops 6

Gra nie rezygnuje z poprzedniej generacji konsol; trafi na PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S oraz PC. Call of Duty: Black Ops 6 będzie dostępny w abonamencie Game Pass od momentu premiery.

Wiemy również, kiedy rozpocznie się beta trybu multiplayer w Call of Duty: Black Ops 6

Faza 1 - wczesny dostęp do bety. Rozpocznie się w piątek, 30 sierpnia o 19:00 czasu polskiego a zakończy się ona w środę, 4 września, również o 19:00 czasu polskiego. Wczesny dostęp do bety otrzymują wszyscy ci, którzy zamówili grę w przedsprzedaży (niezależnie od platformy) oraz abonenci Game Passa.

Faza 2 - otwarta beta. Rozpocznie się w piątek, 6 września o 19:00 czasu polskiego, a zakończy się ona w poniedziałek, 9 września również o 19:00 czasu polskiego. W tym przypadku dostęp uzyskują wszyscy gracze na wszystkich platformach -niezależnie od tego, czy zakupili oni grę w przedsprzedaży, czy też nie. Otwarta beta będzie dostępna również dla abonentów Game Pass.

Z punktu widzenia gracza sieciowego, największą nowością będzie niemała rewolucja w poruszaniu się. Omnimovement w Call of Duty: Black Ops 6 zapowiada się nadzyczaj ciekawie i efektownie. Oto przedsmak tego, co czeka na graczy:

