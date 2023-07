Zbliżająca się premiera Ratchet & Clank: Rift Apart na PC to z kilku powodów ważne wydarzenie. Czy osoby nim zainteresowane mogą ze spokojem wyczekiwać rozpoczęcia zabawy?

Czas płynie bardzo szybko, a takie okoliczności dobitnie nam o tym przypominają. Premiera Ratchet & Clank: Rift Apart na PlayStation 5 miała miejsce w połowie 2021 r. Gracze preferujący PC otrzymają tę produkcję dopiero teraz, a konkretnie 26 lipca. To bezsprzecznie jeden z najważniejszych debiutów tego miesiąca.

Kolejny exclusive Sony na PC

Sony jakiś czas temu zmieniło swoją politykę i systematycznie oddaje społeczności PC kolejne tytuły wcześniej dostępne wyłącznie na konsolach japońskiej firmy. Ratchet & Clank: Rift Apart to następna taka propozycja, przez lata seria nie wychodziła poza PlayStation. A gdy już to zrobi, to najwyraźniej postanowiono nie zniechęcać nikogo wymaganiami sprzętowymi.

Z zaprezentowanych konfiguracji sprzętowych wynika, że z Ratchet & Clank: Rift Apart poradzą sobie starsze i nieco słabsze komputery. Nie potrzeba nawet dysku SDD. Mimo tego, że przy reklamowaniu wersji konsolowej Sony twierdziło, że do nextgenowych doznań potrzeba szybkiego dysku, jakim cechuje się PS5. Wszystko to jeśli chodzi o nieco niższe ustawienia wizualne. Gracze chcący skorzystać z najlepszych efektów i np. ray tracing muszą dysponować dobrymi komputerami gamingowymi.

Wymagania sprzętowe Ratchet & Clank: Rift Apart

Warto kupić Ratchet & Clank: Rift Apart?

Wydaje się, że Ratchet & Clank: Rift Apart to jedna z gier, które nie wymagają bliższego przedstawiania. Gdyby jednak, polecamy naszą recenzję tej gry. Znajdziecie tam nie tylko wszystkie najważniejsze informacje na jej temat, ale też argumenty przemawiające za tym, że jest to jedna z najlepszych gier w swojej kategorii.