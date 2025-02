Firma Canalys opublikowała raport dotyczący sytuacji na światowym rynku tabletów. Dowiadujemy się z niego, że sprzedaż tych urządzeń rośnie. Co więcej, jedna marka dość wyraźnie dominuje.

Apple światowym liderem sprzedaży tabletów

Według danych opublikowanych przez analityków firmy Canalys, w czwartym kwartale 2024 roku Apple mogło pochwalić się 42,3% udziałem w światowym rynku tabletów. To wzrost o 3,1% w porównaniu do tego samego okresu w roku 2023. Firma sprzedała w tym czasie około 16,9 miliona sztuk iPadów.



Źródło: Canalys

Na drugim miejscu uplasowała się koreańska firma Samsung. W omawianym okresie na rynek trafiło około 7 milinów sztuk tabletów tej marki co stanowiło 17,8% udziału (spadek o 0,3% rdr). Kolejne w rankingu firmy produkujące tablety to Lenovo, Huawei oraz Xiaomi.

Co ciekawe, w całym poprzednim roku Apple sprzedało niemal 57 milionów iPadów. Wiceliderem rynku była firma Samsung z ponad dwa razy mniejszym wynikiem, który wyniósł niecałe 28 milionów sztuk.



Źródło: Canalys

Przypomnijmy, że w maju ubiegłego roku firma Apple zaprezentowała cztery nowe modele tabletów - 11-calowy i 13-calowy iPad Air z układem M2 oraz 11-calowy i 13-calowy iPad Pro z układem M4. Nieco później, bo w październiku, zadebiutował nowy iPad mini z układem A17 Pro.

Sprzedaż tabletów rośnie

Z raportu wynika, że światowa sprzedaż tabletów wzrosła w ostatnim kwartale ubiegłego roku o 5,6% rok do roku i wyniosła niemal 40 milionów sztuk. W całym poprzednim roku sprzedano około 147,6 miliona tabletów, co stanowi wzrost o 9,2% w stosunku do roku 2023. Zwiększenie sprzedaży zaobserwowano we wszystkich regionach poza Ameryką Północną.

Co ciekawe, Himani Mukka, kierownik ds. badań w Canalys, powiedział, że w tym roku 52% sprzedawców tabletów spodziewa się wzrostu dostaw tych urządzeń, 32% przewiduje utrzymanie się sprzedaży na podobnym poziomie, a tylko 16% spodziewa się spadków. Czy tablety powracają do łask? Czas pokaże.

Źródło: Canalys