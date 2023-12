W tym roku wyjątkowo nie pojawiły się nowe modele iPadów, ale na temat tych urządzeń robi się coraz głośniej. Tym razem swoje przewidywania dotyczące tych urządzeń przedstawił analityk Mark Gurman, redaktor serwisu Bloomberg.

O iPadach coraz głośniej

W ostatnim czasie pojawia się coraz więcej doniesień na temat przyszłorocznych modeli iPadów. Wspomniany we wstępie Mark Gurman opublikował niedawno informacje dotyczące kolejnej generacji iPadów Air oraz iPadów Pro

Tablety te czeka niemała zmiana. W przyszłym roku ma pojawić się większy model serii Air, co w rezultacie sprawi, że w ofercie dostępny będzie zupełnie nowy iPad. Co więcej, tablety serii Pro wyposażone mają zostać w wyświetlacze wykonane w technologii OLED oraz najnowszy czip Apple Silicon M3.

Nowe iPady w 2024 roku

Podsumujmy zatem dotychczasowe plotki na temat tych urządzeń i sprawdźmy jak prawdopodobnie wyglądać będzie oferta tabletów marki Apple w przyszłym roku. Wiele wskazuje na to, że docelowo dostępnych będzie 6 modeli:

iPad 11. generacji (10,9 cala, czip A15 Bionic),

iPad mini 7. generacji (8,3 cala, czip A16 Bionic),

iPad Air 6. generacji (10,9 cala, czip M2),

większy iPad Air 1. generacji (12,9 cala, czip M2),

iPad Pro 7. generacji (11,1 cala, czip M3),

iPad Pro 7. generacji (13 cali, czip M3).

Z oferty znikną zatem dwa najtańsze modele, które obecnie kupić można między innymi w sklepie Apple – iPad 9. oraz 10 generacji, a wszystkie pozostałe zostaną odświeżone. W przypadku iPada mini analitycy nie spodziewają się rewolucyjnych zmian, ale dwie najdroższe serie dotkną poważniejsze zmiany, o których wspomnieliśmy wcześniej. Warto też dodać, że nowe iPady Air i Pro mają pojawić się w marcu, a iPad 11. generacji oraz mini nieco później, być może w czerwcu albo nawet we wrześniu.

Nowe akcesoria do iPadów

Poza samymi tabletami, sporo zmian dotyczyć ma także akcesoriów. Pojawić ma się Apple Pencil 3. generacji, a znikną dwie poprzednie. W ofercie zostać ma zaprezentowany w połowie października Apple Pencil z USB-C.

Co więcej, firma wprowadzi także nowy model klawiatury Magic Keyboard do tabletów serii Pro. Kupić będzie można zatem trzy modele tego akcesorium: do iPada 11. generacji, iPadów Air oraz Pro. Nowa klawiatura będzie najbardziej „ekskluzywnym” wariantem, co pozwoli na bardziej jednoznaczne spozycjonowanie iPadów Pro i odróżnienie ich od modeli serii Air. Jak wspomnieliśmy, najdroższe modele tabletów będą wyposażone w nieznacznie większe ekrany – podobnie jak ma to miejsce w przypadku MacBooków Air oraz Pro.

Źródło: Power On (Mark Gurman), MacRumors