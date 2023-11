W sieci pojawiły się pierwsze wyniki testów benchmarkowych procesora Apple Silicon M3, który zaprezentowany został w poniedziałek. Sprawdzamy jak nowy czip wypada na tle poprzedników i o ile jest od nich lepszy.

iMac i MacBook Pro z procesorem M3

W nocy z poniedziałku na wtorek odbyła się konferencja Scary fast, podczas której firma Apple zaprezentowała trzy nowe komputery – 24-calowego iMaca oraz 14-calowego i 16-calowego MacBooka Pro. Wyposażone zostały one w kolejną generację procesorów Apple Silicon. Jak to zwykle bywa, podczas prezentacji firma chwaliła się, że układy M3 są znacznie bardziej wydajne niż ich poprzednia generacja. Wytwarzane są one w 3-nanometrowym procesie technologicznym i posiadają nową architekturę GPU.

Co ciekawe, po przeanalizowaniu specyfikacji układu M3 Pro okazało się, że nie jest tak kolorowo jak mogłoby się wydawać. M3 Pro obsługuje pamięć o przepustowości wynoszącej 150 GB/s, co jest wynikiem gorszym o 50 GB/s. niż w przypadku jego poprzednika – układu M2 Pro.

Procesor Apple M3 – wydajność

W bazie danych Geekbench 6 pojawiły się pierwsze wyniki testów benchmarkowych układu M3. Rezultaty jakie osiągnął to około 3000 oraz 11700 punktów odpowiednio w teście jednego rdzenia i wielu rdzeni.

Z informacji podanych w bazie Geekbench 6 wynika, że taktowanie tego procesora to 4,05 GHz. Testowa maszyna wyposażona jest w 16 GB zunifikowanej pamięci i oznaczona została jako "Mac15,3", ale nie jest do końca jasne czy testy przeprowadzone były na iMacu czy na 14-calowym MacBooku Pro.

Dla porównania wspomnijmy, że wyniki procesora M2 wynoszą około 2600 i 9700 punktów. Jest to zgodne z tym, co zostało powiedziane podczas wtorkowej prezentacji. M3 jest szybszy od M2 o około 20%. M1 osiąga odpowiednio 2300 i 8300 punktów.

Źródło: Geekbench, Apple