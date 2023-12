iMessage to wiadomości, które niejako zastępują tradycyjne SMSy w komunikacji za pośrednictwem urządzeń Apple. Od pewnego czasu korzystać można z nich także na urządzeniach z Androidem. Służy do tego między innymi aplikacja Beeper Mini, która ma jeszcze jedną zaskakującą funkcję.

iMessage na Androidzie?

W sklepie Google Play dostępna jest aplikacja Beeper Mini: Chat with iPhones, która pozwala na uruchomienie usługi iMessage na smartfonach z systemem Android. Co więcej, aby z niej korzystać nie trzeba logować się do konta Apple ID.

iMessage to wiadomości w formie tekstu, zdjęć i wideo, które przesyłane są między urządzeniami marki Apple, za pośrednictwem sieci Wi-Fi lub sieci komórkowej. W odróżnieniu od tradycyjnych wiadomości SMS, iMessage wyświetlane są w niebieskich, a nie w zielonych dymkach.

Beeper działa nieco inaczej. Identyfikuje wiadomości tekstowe przesyłane od użytkowników iMessage i wyświetla je w niebieskich dymkach, które kojarzą się właśnie ze wspominają usługą Apple. Użytkownicy tej aplikacji mogą także korzystać z innych funkcji, które oferuje Apple. Są zatem reakcje na wiadomości, wątki, udostępnianie multimediów w wysokiej jakości i czaty grupowe. Co więcej, użytkownicy urządzeń Apple nie są w stanie odróżnić czy otrzymana wiadomość to prawdziwe iMessage czy wysłane z aplikacji Beeper.

Warto dodać, że aplikacja Beeper wprowadza nowy sposób dostępu do usługi iMessage na urządzeniach innych niż Apple. Do tej pory wymagane było logowanie do konta Apple ID. Inną metodą było przekazywanie wiadomości za pośrednictwem komputera Mac udostępnianego w chmurze. Beeper Mini bezpośrednio komunikuje się z serwerami Apple, rejestrując numer telefonu użytkownika z usłudze Apple.

Aplikację Beeper Mini pobrać można ze sklepu Google Play. Użytkownicy otrzymują 7-dniowy okres próbny, a następnie zapłacić trzeba 2 dolary za każdy miesiąc korzystania z tej aplikacji.

Źródło: Apple, MacRumors, Google Play