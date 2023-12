W tym roku nie odbyła się premiera żadnego modelu iPada. Analitycy przewidywali, że nowe tablety pojawią się w październiku, ale zaprezentowany został jedynie rysik Apple Pencil. Jednak ostatnio opublikowano wiarygodne doniesienia na temat planów Apple dotyczących tych urządzeń.

Premiera iPadów na początku 2024 roku

Mark Gurman opublikował na łamach serwisu Bloomberg artykuł, według którego Apple planuje odświeżenie iPadów Air oraz iPadów Pro już na początku przyszłego roku. Przypomnijmy, że w tym roku nie pojawił się żaden nowy model iPada.

Firma obniżyła jedynie ceny dotychczasowych modeli swoich tabletów oraz jak już wspomniano, zaprezentowała Apple Pencil z USB-C. Co więcej, do tej pory nie było żadnych szczegółowych i wiarygodnych plotek na temat tych urządzeń. Analitycy wspominali przede wszystkim to, że premiera odbędzie się w przyszłym roku. Gurman uważa jednak, że Apple planuje wprowadzić duże zmiany w iPadach serii Air oraz Pro.

iPad Air 2024

Jeśli przewidywania się sprawdzą, to na rynku pojawią się dwa modele iPadów Air. Mniejszy ma mieć ekran o przekątnej 10,9 cala, a rozmiar większego wyniesie 12,9 cala, czyli tak samo jak w przypadku iPadów Pro. Nadal będą to jednak wyświetlacze IPS z podświetleniem LED.

Taki krok sprawiłby, że oferta iPadów wyglądałaby podobnie do oferty iPhone’ów. Standardowe modele smartfonów mają przecież taką samą wielkość jak seria Pro. Najtańszy model iPada (obecnie 10. generacji) byłby w takim przypadku odpowiednikiem iPhone’a SE.

iPad Pro 2024

Gurman uważa, że nowe iPady Pro wyposażone będą w ekran typu OLED, a nie mini-LED jak obecnie dostępne modele. Wyświetlacze wykonane w tej technologii stosowane są w iPhone’ach oraz zegarkach Apple Watch, ale większe panele były do tej pory zbyt drogie by montować je w tabletach. Warto też dodać, że te modele wyposażone zostaną w czip M3, czyli w jeden z najnowszych układów Apple Silicon.

Wraz z nowymi tabletami na rynku pojawią się także odświeżone akcesoria. Ma być zupełnie nowy rysik Apple Pencil oraz klawiatura Magic Keyboard z solidniejszą, aluminiową ramką.

Wspomniane wyżej iPady zaprezentowane zostać mają w marcu przyszłego roku. Odbędzie się to w formie prezentacji, na którą być może zaproszeni zostaną przedstawiciele branżowych mediów. Jest też możliwość, że będzie to wydarzenie w formie online.

Na koniec dodajmy, że w przyszłym roku pojawią się także nowe modele iPada mini oraz iPad 11. generacji, ale data ich premiery nie jest jeszcze znana.

Źródło: Bloomberg