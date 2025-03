Jakie będzie Call of Duty 2025? Ponoć jedna rzecz się nie zmieni

Czym zaskoczy nadchodząca odsłona Call of Duty? Jeśli branżowe przecieki mówią prawdę, to nie należy nastawiać się na wielki przeskok graficzny. Stara generacja konsol będzie bowiem kulą u nogi.

Nowy rok, nowe Call of Duty – ta zasada niezmiennie panuje od dziesięcioleci i 2025 r. raczej nie będzie wyjątkowy pod tym względem. Pojawiają się pierwsze istotne przecieki na temat Call of Duty 2025. Informatorzy nie mają dobrych informacji, chociaż wiele zależy od tego, jakim graczem jesteś.

Nowe Call of Duty zmierza na PS4 oraz Xbox One

CharlieIntel specjalizuje się w przeciekach na temat serii CoD i właśnie poinformował, że według źródeł Call of Duty 2025 nie zrezygnuje z konsol starszej generacji. Słowem: nowa część powstaje również z myślą o PS4 oraz Xbox One.

rozwiń

“Wspieranie minionej generacji w 2025 roku to szalona decyzja, ale z tego, co słyszeliśmy, gra jest w fazie rozwoju na stare konsole” – czytamy we wpisie na platformie X.

Czy ma to sens?

W istocie jest to decyzja dość kontrowersyjna. Już w przypadku Call of Duty: Black Ops 6, czyli aktualnej odsłony, wielu graczy dziwiło się, że tytuł nie porzucia PS4/XONE. Gra, która ma ambicje działać na kilku generacjach sprzętu, musi iść bowiem na pewne kompromisy. Trudno w takich warunkach stworzyć projekt, która zaoferuje zupełnie nową jakość.

Z drugiej strony taka decyzja nabiera sensu, gdy uwzględni się, że np. PS4 nadal cieszy się ogromną popularnością. Rezygnacja z tej platformy to w zasadzie utrata licznej i mocno zaangażowanej grupy graczy.

Te plotki zostały potwierdzone przez Insider Gaming, a więc naprawdę wiarygodne źródło zakulisowych doniesień. Co sądzicie o tej niepotwierdzonej jeszcze decyzji? Czy Call of Duty 2025 powinno zrezygnować ze starszych konsol? Zachęcamy do oddania głosu w sondzie.

Źródło: Insider Gaming, CharlieIntel