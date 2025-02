Zamówił PS5. Dostał opakowanie od PS4, a w środku PS3

Sprzęt do gier

Gracze mają nieustannie pod górkę. Jak nie opóźniona premiera gry, to liczne bugi. Jakby tego było mało, to problematyczne bywają zakupy w sieci. Przekonał się o tym pewien fan wirtualnej rozrywki, który chciał tylko kupić PS5, a otrzymał coś zupełnie innego.

Oszczędzasz ciężko zarobione pieniądze, by zapewnić sobie odrobinę rozrywki. Konsekwentnie odkładasz, by złożyć wymarzonego peceta lub zamówić konsolę. Nadszedł ten dzień, więc płacisz i czekasz na dostawę. Gdy odbierasz paczkę, dostajesz bolesny cios od życia – chcesz sobie pograć? Otóż nie tym razem.

Od PS5 do PS3

Na forum Reddit pojawiła się ciekawa relacja gracza o pseudonimie Imcheeku, który zamówił PS5 i żywił głęboką nadzieję, że właśnie taką konsolę otrzyma. Jednak w środku znalazł zadziwiającą mieszankę kilku generacji konsol PlayStation.

Źródło: Reddit, @Imcheeku

Główne pudło należy do PS5. Tu należy się na chwilę zatrzymać i opisać barwnie stan tego pudła. Otóż prezentuje się ono tak, że mogłoby z powodzeniem zagościć na planie filmowym drugiego sezonu postapokaliptycznego serialu Fallout jako losowy rekwizyt. Stan pudła jest zbliżony do peleryn "Helldiversów" po "Orbitalnym Zrzucie Napalmu".

Zaniepokojony tym, co zobaczył, wezwał kuriera, by odebrał urządzenie. Następnie w jego obecności po raz pierwszy sprawdzono, co jest w środku pudełka od PS5. Znaleziono opakowanie od wydanej w 2013 r. konsoli PS4. I może internauta nie byłby tak zrozpaczony, wszak wielu graczy nadal korzysta z PS4.

Źródło: Reddit, @Imcheeku

Lecz w środku czekała kolejna niespodzianka – była nią konsola PS3.



Źródło: Reddit, @Imcheeku

Skomplikowana sprawa

“Zamówiłem PlayStation 5 (slim) z Amazon 5 stycznia, a przesyłka została dostarczona 7 stycznia. Stan pudełka był żałosny, a data produkcji produktu to listopad 2023 r., dlatego natychmiast zadzwoniłem do obsługi klienta, aby zaplanować zwrot. 15 stycznia, kiedy przyjechała osoba odbierająca przesyłkę, po raz pierwszy otworzyła pudełko na moich oczach i kiedy to zrobiła, w pudełku znajdowała się uszkodzona i stara konsola PS3 zamiast zamówionej przeze mnie konsoli Playstation 5. Z tego powodu nie odebrali zamówienia.” – napisał rozżalony internauta.

Inni gracze współczują, lecz nie brakuje też zabawnych komentarzy. Niektórzy nakłaniają poszkodowanego, by rozkręcił PS3, bo może w środku znajdzie PS2, a kto wie, może gdzieś na dnie pudełka jest kontroler do PS1. Takie incydenty przypominają, że oszuści nie śpią. Owszem, zdarzają się pomyłki, ale tu mamy do czynienia z jawnym oszustwem.

Źródło: Reddit, zdjęcie na otwarcie: Reddit, @Imcheeku