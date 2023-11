Jakie będzie Call of Duty w 2024 r.? Najnowsze przecieki rzucają pewne światło na kształt kolejnej odsłony legendarnej serii. Niemniej mówimy o informacjach zakulisowych, więc warto uzbroić się w minimalną dawkę sceptycyzmu.

Call of Duty 2024 wycieka. Powrót Black Ops?

Tegoroczne Call of Duty: Modern Warfare III rozgościło się na gamingowych salonach, a tu z wielkim hukiem wkradają się nieoficjalne informacje o nowej odsłonie. Potencjale szczegóły spływają do nas z kilku miejsc. Serwis Windows Central, który powołuje się na własne źródła, przybliża nieoficjalne miejsce akcji nowego Call of Duty.

Call of Duty zaplanowane na 2024 r. ma być rzekomo kolejną odsłoną cyklu Black Ops, z akcją osadzoną w realiach I wojny w Zatoce Perskiej, czyli początek lat 90. Windows Central przekonuje, że “skupiająca się na CIA, kolejna odsłona Black Ops będzie osadzona w czasach wojny w Zatoce Perskiej i zbada rolę Stanów Zjednoczonych w tym konflikcie”. Nowy (nieoficjalny) COD: Black Ops skupi się najwyraźniej na “tradycyjnej wojskowej technologii i gadżetach znanych z Black Ops, w przeciwieństwie do współczesnych czy futurystycznych rozwiązań, które widzieliśmy w Modern Warfare i innych najnowszych odsłon”.

Nieoficjalnie - Call of Duty Black Ops: Gulf War

To nie wszystko. Zarówno serwis Windows Central jak i Insider Gaming donoszą, że Call of Duty 2024 otrzyma tryb zombie wzbogacony o rundy. Powrócą też rzekomo mapy znane z serii Black Ops jako remastery, analogicznie jak w przypadku tegoroczonego Modern Warfare III.

Przecieków ciąg dalszy: CharlieINTEL poinformował na portalu X, że kolejny tytuł Call of Duty będzie pierwszą grą w historii tej serii, która zaliczy czteroletni cykl rozwoju. Nieoficjalna premiera nie powinna szokować nikogo. Przeciki podpowiadają, że w grę wchodzi październik lub listopad 2024 r.