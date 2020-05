JBL Boombox 2 to najnowszy głośnik Bluetooth producenta działającego pod skrzydłami grupy Harman. Zdecydowanie większy od Flipa, większy od Charge’a i większy nawet od Xtreme’a. Po prostu: największy z nich wszystkich. W końcu to boombox – na miarę naszych czasów.

JBL Boombox 2 – ten największy głośnik Bluetooth. Na imprezę!

JBL Boombox 2 jest najpotężniejszym spośród bezprzewodowych głośników producenta z Los Angeles. To cacko waży prawie 6 kilogramów, więc raczej średnio nadaje się do tego, by wszędzie nosić go ze sobą, ale na plenerową imprezkę jak najbardziej warto go zabrać. Warto, bo 2 niskotonowe i 2 wysokotonowe przetworniki mają zapewniać głębokie i mocne, a przy tym czyste i przyjemne dla ucha brzmienie. Moc na poziomie 60-80 watów stanowi zaś jasny sygnał, że do nagłośnienia przyjęcia będzie w sam raz.

Naładuj mu energii do pełna, a nie odmówi posłuszeństwa podczas najdłuższej imprezy – jest w stanie odtwarzać muzykę nawet przez 24 godziny, zanim wyczerpie się jego akumulator. Ten ma pojemność aż 10 000 mAh i jeśli nie planujesz spędzić na słuchaniu piosenek okrągłej doby, to możesz wykorzystać go także do podładowania swojego smartfona (i to bez konieczności zatrzymywania muzyki). Do tego głośnik jest wodoszczelny (zgodnie z klasą IPX7), więc sprawdzi się nawet podczas biby przy basenie lub na plaży.

Co ma do zaoferowania imprezowy głośnik JBL Boombox 2? Specyfikacja wygląda tak:

Przetworniki: 2 x 4 cale (niskotonowe) + 2 x 20 mm (wysokotonowe)

Moc: 2 x 30 W lub 2 x 40 W (zasilanie sieciowe)

Pasmo przenoszenia: 50 Hz – 20 kHz

Stosunek sygnału do szumu: >80 dB

Akumulator: litowo-jonowy, 10 000 mAh

Czas pracy: 24 h / czas ładowania: 6,5 h

Łączność: Bluetooth 5.1 (A2DP 1.3, AVRCP 1.6)

Wymiary: 484,43 mm x 200,75 mm x 256,1 mm

Waga: 5,91 kg

Kiedy rozpocznie się impreza? Kiedy chcesz! JBL Boombox 2 jest już w sklepach

Głośnik JBL Boombox 2 oficjalnie zadebiutował już na polskim rynku. Kto chce, może więc go sobie sprawić, ale będzie musiał dość głęboko sięgnąć do kieszeni. Sugerowana cena wynosi 2149 złotych, więc zdecydowanie nie jest to najtańszy model w sklepach. Ale czy ktoś sądził, że będzie inaczej?

Źródło: JBL

