Głośnik przenośny z Bluetooth ma własne zasilanie, więc można zabrać go poza dom. Pozwala cieszyć się muzyką na ogrodzie, na plaży lub w parku. Najlepsze modele mają bardzo dobrą jakość dźwięku i moc, więc pozwolą rozkręcić domową imprezę.

Jaki głośnik Bluetooth kupić? Tu znajdziesz odpowiedź

Przenośny głośnik bezprzewodowy, przydaje się do słuchania muzyki z telefonu, w ogrodzie, na plaży, nad jeziorem, w kuchni lub w łazience. Jest odporny na deszcz, nie boi się zalania napojem, ani wpadnięcia do wody. Jednocześnie ma łączność Bluetooth, więc można odtwarzać muzykę bez kabla, nawet przez kilkanaście godzin bez przerwy. Oto ranking głośników Bluetooth.

Głośniki bezprzewodowe do telefonu - ranking:

Nawet tani głośnik Bluetooth uprzyjemni dzień muzyką, grającą w tle przez kilka godzin. Trochę droższe modele mają wiele do zaoferowania pod względem mocy i jakości dźwięku, więc mogą śmiało pełnić rolę głównego sprzętu grającego w domu. Bez problemu nagłośnią średniej wielkości pokój.​



Głośniki Bluetooth do telefonu - na co zwracać uwagę?

Każdy z nas chciałby kupić głośnik tani i jednocześnie dobry. Jednak w przypadku prostych modeli do 100 zł możemy realnie oczekiwać podstawowych parametrów. Zazwyczaj moc wynosi tutaj kilka watów, a głośnik jest jeden i w dodatku mały. Słowem: jakość dźwięku będzie przeciętna, a moc i głośność wystarczą do cichego słuchania.

Jeśli chodzi o obudowę, to w głośniku Bluetooth do około 100 zł możemy oczekiwać co najwyżej odporności na zachlapania i gniazda mini jack 3,5 mm do podłączenia innego sprzętu grającego, który ma wyjście słuchawkowe. Część głośników ma też mikrofon i przyciski umożliwiające odbieranie rozmów telefonicznych.

Dodatkową zaletą, na którą warto zwracać uwagę jest miejsce dla karty pamięci microSD, która umożliwi słuchanie muzyki prosto z głośnika, bez łączności ze smartfonem. Typowy czas pracy na baterii to kilka godzin. Tanie głośniki Bluetooth są wystarczająco dobre na grilla, plażę czy piknik.

W trochę droższych modelach rośnie przede wszystkim moc głośnika i pojemność akumulatora. Tutaj można już spodziewać się kilkunastu, a nawet ponad 20 watów i czasu pracy około 10 godzin. Jeśli macie jeszcze większe wymagania, to możecie kupić głośnik za 500 zł lub więcej. W tym przypadku dostaniecie kilkadziesiąt watów mocy, większe przetworniki, niekiedy również wygodną regulację tonów i czas pracy nawet kilkanaście godzin lub więcej. W tej cenie bardzo wyraźnie rośnie jakość dźwięku. Głośnik bezprzewodowy za 500 - 1000 zł może już całkiem atrakcyjnie nagłośnić małą domową imprezę.

Poniżej prezentujemy nasz ranking głośników Bluetooth

Audictus Aurora - głośnik Bluetooth do 150 zł z dobrą baterią Ocena benchmark.pl









4/5 Udane połączenie ceny, wyglądu i funkcjonalności. Za mniej niż 150 zł oferuje wodoodporną konstrukcję IPx7 i realnie około 17-20 godzin pracy na baterii, co wśród dość tanich głośników Bluetooth za 150 zł wyróżnia się bardzo pozytywnie. Jedną z ciekawszych rzeczy jest atrakcyjne, wielokolorowe oświetlenie LED RGB z dziewięcioma trybami. W połączeniu z ładną, zaokrągloną obudową sprawia, że Audictus Aurora to jeden z najładniejszych tanich głośników bezprzewodowych. Ponadto wyposażony jest on w wejście AUX dla dowolnego sprzętu z wyjściem słuchawkowym mini jack (można np. podłączyć laptop lub odtwarzacz MP3). Co więcej, da się również odtwarzać muzykę z karty pamięci microSD. Głośnik mam moc 14 W i cechuje się dobrym, dość czystym brzmieniem, szczególnie do 3/4 głośności. Przy maksymalnym poziomie dźwięk może się deformować. Najważniejsze cechy: Układ głośników 1

Moc łączna 14 W

Pasmo przenoszenia (min.) 50 Hz

Pasmo przenoszenia (maks.) 20 000 Hz

Łączność Bluetooth, bezprzewodowa, AUX

Creative MUVO Play - wodoszczelny przenośny głośnik do 200 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 Ma wodoodporną obudowę spełniającą standard IPx7, więc deszczu się nie boi. Przetrwa nawet całkowite zanurzenie w wodzie do głębokości 1 metra, przez 30 minut. Jest to jeden z lepszych małych głośników Bluetooth, polecanych do słuchania muzyki na zewnątrz. Może się też pochwalić dobrym czasem pracy na baterii, do 10 godzin przy średniej głośności. Ma funkcję parowania dwóch takich samych głośników, więc można słuchać muzyki w stereo. Oferuje nie tylko łączność bezprzewodową Bluetooth 5.0, ale też przewodowe połączenie mini jack 3,5 mm, więc możemy na nim odtwarzać muzykę w zasadzie z każdego sprzętu wyposażonego w wyjście słuchawkowe. Może nawet pełnić funkcję zestawu głośnomówiącego, podczas połączeń telefonicznych. Najważniejsze cechy: Układ głośników 1

Moc łączna 10 W

Pasmo przenoszenia (min.) 70 Hz

Pasmo przenoszenia (maks.) 20000 Hz

Łączność przewodowa (mini jack 3,5 mm), Bluetooth, bezprzewodowa

Anker Soundcore Flare 2 - ładny głośnik przenośny do 300 zł Ocena benchmark.pl









4/5 Anker Soundcore Flare II to interesujące połączenie nietypowych kształtów, oświetlenia LED, wodoszczelnej konstrukcji IPx7, dobrej jakości dźwięku, atrakcyjnej ceny i jednej nietuzinkowej funkcji. Jest nią technologia Partycast, pozwalająca połączyć wiele takich głośników w jeden, wspólnie grający system audio. Można sparować nawet 100 modeli Flare 2, ale nawet dwa lub trzy połączone dają już bardzo dobry efekt i pozwalają nagłośnić domówkę. Pojedynczy głośnik ma dość wysoką moc 20 W i przetworniki z dwóch stron, więc generuje mocny i przestrzenny dźwięk. Ten dookólny dźwięk jest kolejną cechą wyróżniającą go z tłumu i zapewniającą skuteczne nagłośnienie pokoju lub grilla na ogrodzie. Jest też funkcja Bass Up, która zdecydowanie zwiększa miękkość i moc tonów niskich. Gra świetnie i czysto do około 3/4 głośności i pracuje 10-12 godzin na baterii. Kolorowe efekty świetlne można regulować za pomocą aplikacji na telefonie. Najważniejsze cechy: Układ głośników 1

Moc łączna 20 W

Łączność Bluetooth, bezprzewodowa

Sony SRS-XB33 - głośnik Bluetooth z dobrym basem i dużą baterią do 500 zł Ocena benchmark.pl









4/5 Znany, lubiany, ładny, dość lekki i bardzo przyzwoicie grający głośnik przenośny, z mocną obudową. Jest odporny na wodę słoną i słodką, a także na pył (IP67). Świetnie nadaje się na basen, nad jezioro lub morską plażę. Może wytrzymać nawet do 24 godzin grania na baterii, w trybie Stamina, bez włączonego oświetlenia LED i z głośnością ustawioną na połowę skali. Po włączeniu LEDów i podbiciu basów (fabrycznie ustawiony tryb Extra Bass) czas odtwarzania to maksymalnie 14 godzin. Trzeba przyznać, że jak na relatywnie niewielki głośnik Bluetooth są to wyniki wręcz bardzo dobre. Pozwalają spędzić cały dzień w plenerze, z muzyką ciągle grającą w tle. Muzyka z tego głośnika cechuje się przyjemnymi, miękkimi tonami niskimi i dobrą czystością (zwłaszcza w trybach Extra Bass lub Live). Parowanie BT jest szybkie dzięki łączności NFC. Sony SRS-XB33 może pełnić funkcję zestawu głośnomówiącego. Niestety nie ma analogowego wejścia mini jack. Najważniejsze cechy: Układ głośników 1

Pasmo przenoszenia (min.) 20 Hz

Pasmo przenoszenia (maks.) 20 000 Hz

Łączność Bluetooth, NFC, bezprzewodowa

JBL Tuner 2 - głośnik JBL z radiem FM i DAB+ za mniej niż 500 zł Ocena benchmark.pl









4/5 Tutaj mogę polecić JBL Tuner 2 za mniej niż 500 zł. Ładny, dość mały, lekki i poręczny głośnik Bluetooth z radiem, który w dodatku ma twa tunery radiowe: nowoczesny, cyfrowy DAB+ (lepsza jakość dźwięku) oraz klasyczny, analogowy FM (lepszy zasięg). Jak na swoje niewielkie wymiary głośnik gra bardzo dobrze, czysto i generuje mocne tony niskie. Muzyka z niego brzmi atrakcyjnie, a całość działa długo na baterii - do 12 godzin w przypadku radia. Głośnik jest też wodoszczelny (IPx7). JBL to bardzo popularna marka, której głośniki Bluetooth są często wybierane i zazwyczaj dobrze oceniane. Najważniejsze cechy: Układ głośników 1

Moc łączna 5 W

Pasmo przenoszenia (min.) 80 Hz

Pasmo przenoszenia (maks.) 20 000 Hz

Łączność Bluetooth, bezprzewodowa

Anker SoundCore Motion+ - jeden z najlepszych głośników bezprzewodowych do 500 zł

Anker SoundCore Motion+ potrafi wywołać efekt ŁAŁ, bo wygląda tak, że nie dalibyście za niego złamanego grosza, ale gra jak milion dolarów. Oczywiście w kategorii przenośnych głośników Bluetooth. Brzmienie jest głębokie, pełne, mięsiste, miękkie i jednocześnie czyste i dość szczegółowe (kodek aptX robi robotę). Na dodatek charakterystyka jest na tyle uniwersalna, że przyjemnie słucha się zarówno rapu, drum and bassu, jak i rocka. Co więcej poziom głośności jest na tyle wysoki, że można ze spokojem rozkręcić imprezę w domu. 30 W mocy wystarcza z nawiązką. Dopiero przy najwyższych poziomach głośności dźwięk może się deformować, ale w tego typu głośnikach to standard. Na co dzień i tak słuchać będziemy zapewne poniżej połowy skali (ten sprzęt jest serio głośny). Czas pracy na baterii to około 10, nawet do 12 godzin, czyli dobrze. Obudowa jest wodoodporna zgodnie ze standardem IPx7. Oprócz łączności bezprzewodowej głośnik ma też wejście mini jack 3,5 mm. Można skorzystać też z całkiem przydatnej aplikacji na telefon.

Dockin D Fine+ 2 - głośnik przenośny z mocnym basem do 800 - 850 zł

Dockin D Fine+ 2 pod względem mocy i jakości tonów niskich deklasuje nowsze modele JBL Xtreme. Trzeba jednak podkreślić, że ten głośnik nie jest mały. Waży około 2 kg i ma lekko ponad 30 cm długości oraz prawie 11 cm wysokości i głębokości. Ze spokojem da się go przenosić w plecaku lub po prostu na ramieniu po przypięciu dołączonego paska, ale napewno nie jest kieszonkowy. Oczywiście przekłada się to na jakość dźwięku. Ten głośnik gra nieporównywalnie lepiej od małych głośników Bluetooth, mierzących kilka centymetrów. Ma dwa 2,5-calowe głośniki średnio-niskotonowe, dwie kolejne membrany pasywne zwiększające głębię basu, a także dwa 1-calowe przetworniki wysokotonowe. W dodatku domyślnie głośnik ten ustawiony jest tak, żeby imponował mocą i miękkością tonów niskich. Wysokie częstotliwości grają drugoplanową rolę. Można więc powiedzieć, że Dockin D Fine+ 2 to przenośny głośnik dla miłośników konkretnego, basowego bitu. Ma obudowę odporną na zachlapania (IPx5) i akumulator na 16 godzin pracy. Może parować się z telefonem przez NFC i ma funkcję powerbanka. Osiąga głośność do około 103 dB i na wolnej przestrzeni ma duży zasięg do około 50 metrów.

Najlepszy przenośny głośnik bezprzewodowy Bluetooth. Opinia

Jeśli potrzebujesz dobrej mocy i głośności, ale wciąż chcesz, żeby głośnik przenośny był dość mały i mobilny, to wybierz Anker SoundCore Motion+. Obsługuje kodek aptX, gra zaskakująco żywo, dynamicznie i czysto, a akumulator wytrzymuje nawet ponad 10 godzin. Głośnik jest wodoszczelny i ma dodatkowe złącze przewodowe mini jack 3,5 mm.