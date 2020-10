Dexter doczeka się nowego sezonu. To jedna z tych zapowiedzi, przy których radość miesza się z dużymi obawami nawet największych fanów.

Showtime zapowiada nowy sezon serialu Dexter

Wprawdzie dyskutować nad tym można bardzo długo, ale Dexter ma opinię jednego z najlepszych seriali kryminalnych, a także najlepszych seriali z seryjnym mordercą w roli głównej. Był emitowany w latach 2006–2013 i doczekał się łącznie 8 sezonów. Będzie też 9.

Showtime potwierdziło, że prace nad nowym sezonem serialu zaczną się na początku 2021 roku. Taki przynajmniej jest plan, bo w obecnej sytuacji i pandemii nie można niestety mieć co do tego absolutnej pewności. Gdyby udało się zrealizować założenia to premiera może odbyć się pod koniec 2021 lub na początku 2022 roku.

Jak Dexter to oczywiście Michael C. Hall

Wielu szczegółów nie ujawniono. Potwierdzono jednak dwa powroty, które mogą cieszyć. Jeden to Michael C. Hall, a więc odtwórca głównej i tytułowej roli. Drugi to showrunner Clyde Phillips, który uchodzi za jednego z największych ojców sukcesu serialu.

Nowy sezon ma składać się z 10 odcinków. Szczegóły dotyczące fabuły pozostają owiane tajemnicą. A to właśnie fabuła będzie tu bardzo istotna. Zakończenie 8 sezonu było dość kontrowersyjne, dla niektórych wręcz kiepskie. Reaktywacja całości to w tej sytuacji trudne zadanie, ale pierwsze pozytywne reakcje na zapowiedź pokazują, że fani Dextera jeszcze nie wyginęli.

Źródło: twitter - @SHO_Dexter

