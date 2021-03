Testerzy z grupy Alpha Skip-Ahead uzyskali właśnie dostęp do nowej wersji przeglądarki Microsoft Edge na konsolach nowej generacji Xbox Series S|X oraz poprzedniej - Xbox One. Przeglądarka obecnie działa z kontrolerem Xbox, ale nie rozumie się w pełni z myszą i klawiaturą.

the latest Xbox Alpha skip ahead build includes the Chromium version of Microsoft Edge pic.twitter.com/C34d59UYuJ