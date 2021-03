Jesteśmy po premierze pierwszych kart graficznych Radeon RX 6000, jednak sprzęt jest wykupywany przez kopaczy kryptowalut. Jak rozwiązać ten problem? Wygląda na to, że AMD pójdzie w ślady Nvidii i przygotuje specjalne modele do koparek kryptowalut.

AMD przygotowuje karty graficzne do koparek kryptowalut?

Pierwsze informacje o kartach graficznych do koparek pojawiły się już w październiku ubiegłego roku. W jądrze systemu Linux dodano identyfikatory sprzętowe dla nowej wersji układu graficznego Navi 10 (0x731E). Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że nowy chip został pozbawiony obsługi funkcji VCN (Video Core Next Next), więc w praktyce nie pozwala na wyświetlania obrazu.

Niedawno pojawiły się tutaj kolejne poszlaki. Serwis Phoronix zauważył, że w nowych sterownikach graficznych dla systemu Linux dodano wsparcie dla specjalnej wersji układu graficznego Navi 12 (też bez obsługi funkcji VCN).

Skąd pomysł na odświeżanie chipów z poprzedniej generacji Navi 1X (Radeon RX 5000), skoro na rynku pojawiają się konstrukcje z nowej Navi 2X (Radeon RX 6000)? Wiele wskazuje na to, że AMD przygotowuje specjalne wersje kart graficznych do koparek kryptowalut (niedawno podobne konstrukcje zapowiedziała Nvidia).

RX 5700XTBやらRX 5700B、それに加えてRX 5500XTBが出るみたいすね。Blockchain向け。 — 遠坂小町@Komachi (@KOMACHI_ENSAKA) November 19, 2020

Co przygotowuje AMD? Według informacji ujawnionych przez użytkownika Komachi, nowe karty mogą nosić oznaczenia Radeon RX 5700 XTB, Radeon RX 5700B i Radeon RX 5500 XTB - byłyby to odpowiedniki zwykłych modeli Radeon RX 5700 XT, Radeon RX 5700 i Radeon RX 5500 XT, ale przeznaczone do obsługi operacji w technologii Blockchain (stąd dopisek B).



Karty graficzne Radeon RX 5700 i RX 5700 XT - wersje do koparek zostaną pozbawione wyjść wideo

Wydanie specjalnych chipów mogłoby pomóc ustabilizować sytuację na rynku kart graficznych – kopacze woleliby kupić bardziej opłacalne modele z generacji RX 5000, dzięki czemu dla graczy zostałoby więcej nowszych Radeonów RX 6000… a przynajmniej tak to wygląda w teorii, bo w praktyce kopacze pewnie wykupywaliby też nowsze konstrukcje. A może konieczne byłoby tutaj wprowadzenie ograniczeń, jak w przypadku nowych kart Nvidii? Co o tym myślicie?

Źródło: VideoCardz, Phoronix, Freedesktop, Tom's Hardware, Komachi

