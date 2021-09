W końcu jest! Firma Jingjia Micro zaprezentowała kartę graficzną Jingmei JM9271, a więc chińskiego konkurenta dla modelu Nvidia GeForce GTX 1080… a przynajmniej tak to wygląda w teorii.

Pierwsze informacje o karcie Jingmei JM9271 pojawiły się już w 2019 roku, ale na jej premierę musieliśmy sporo poczekać. W końcu jest – firma Jingjia Micro poinformowała o zakończeniu prac związanych z projektowaniem akceleratora. Czego zatem możemy się spodziewać?

Jingmei JM9271 - co oferuje topowa karta graficzna chińskiej produkcji?

Jingmei JM9271 to topowy przedstawiciel serii JM9 (jest też słabszy model - JM9231). Karta została wyposażona w autorski układ graficzny o mocy obliczeniowej 8 TFLOPS oraz 16 GB pamięci HBM o przepustowości 512 GB/s.

Do dyspozycji oddano wyjścia wideo HDMI 2.0 i DisplayPort 1.3, a do komunikacji z komputerem wykorzystano magistralę PCI-Express 4.0 x16. Pobór mocy oszacowano na 200 W.



Seria JM9 obejmuje dwie karty graficzne - JM9231 ma oferować podobne osiągi do modelu GeForce GTX 1050, a JM9271 podobne do GeForce GTX 1080

Chiński konkurent dla Nvidia GeForce GTX 1080? Tylko w teorii

Teoretycznie mamy do czynienia z konstrukcją mającą oferować podobne osiągi do GeForce GTX 1080 (topowego modelu Nvidii z 2016 roku). W praktyce nie wygląda to tak kolorowo, bo zastosowany układ nie wspiera ani DirectX, ani Vulkan, więc de facto jest bezużyteczny pod kątem grania (bardziej sprawdzi się jako akcelerator obliczeniowy).

Kolejnym problemem jest dostępność sprzętu. Firma Jingjia Micro dopiero potwierdziła zakończenie prac związanych z projektowaniem karty, ale konieczne jest jeszcze przeprowadzenie testów. Nie wiadomo czy konstrukcja trafi do masowej produkcji i czy pojawi się w sprzedaży (jeżeli tak się stanie, najprawdopodobniej będzie dostępna tylko w Chinach).

