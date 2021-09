Ciągle czekamy na premierę kart graficznych Intel Arc, które mają stawić czoła modelom AMD Radeon i Nvidia GeForce. Wygląda jednak na to, że producent na początek nie ma zamiaru walczyć z topowymi modelami konkurencji.

Premiera kart graficznych Intel Arc przed nami, ale stopniowo poznajemy coraz więcej szczegółów na temat nadchodzących konstrukcji. Ostatnio do sieci wyciekł slajd, który zdradza szczegóły na temat pozycjonowania modeli „niebieskich”.

Wydajność kart graficznych Intel Arc Alchemyst

Ujawniony slajd został opublikowany na jednym z chińskich forów (najprawdopodobniej ma kilka miesięcy, bo przedstawione dane nie obejmują wszystkich modeli konkurencji).

Jeżeli wierzyć ujawnionym informacjom, Intel przygotowuje dwa układy graficzne Alchemyst dla komputerów stacjonarnych (wcześniej występowały one pod nazwą kodową DG2). DG2 SOC2 ma cechować się współczynnikiem TDP na poziomie 175 - 225 W, a DG2 SOC2 na poziomie 75 W.

Słabszy model znajdzie zastosowanie w kartach z segmentu 100 – 199 dolarów – docelowo będą one konkurować z modelem GeForce GTX 1650 SUPER. Wydajniejszy ma napędzać karty za 300 – 499 dolarów, więc mówimy o konkurencji dla modeli GeForce RTX 3060, RTX 3060 Ti i RTX 3070 oraz Radeon RX 6600 XT i RX 6700 XT (teoretycznie też Radeon RX 6500 XT, ale ten jeszcze nie został wydany).

Kiedy premiera kart graficznych Intel Arc Alchemyst?

Karty graficzne Intela mają rozbić dominację Nvidii i AMD, co teoretycznie pozwoli zwiększyć konkurencyjność na rynku. Wygląda jednak na to, że producent jak na razie nie planuje wypuszczać modeli z topowego segmentu wydajnościowego (być może zmieni się to przy kolejnych generacjach Battlemage, Celestial lub Druid).

Jeżeli zastanawiacie się nad budową nowego komputera z kartą „niebieskich” to będziecie musieli uzbroić się w cierpliwość. Pierwsze modele Alchemyst mają zadebiutować dopiero w pierwszym kwartale 2022 roku (a więc w podobnym terminie co karty GeForce z ulepszonej serii RTX 3000 SUPER).

Źródło: VideoCardz, Twitter @ greymon55