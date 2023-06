W wieku 100 lat odszedł z tego świata John Goodenough. Bez niego rewolucja w branży elektroniki użytkowej na przełomie XX i XXI wieku mogłaby nie zaistnieć.

Niewykluczone, że nazwisko John Goodenough słyszysz po raz pierwszy w życiu. Tymczasem jest on jednym z trzech wynalazców, którzy dali światu akumulatory litowo-jonowe. Wraz z M. Stanleyem Whittinghamem i Akirą Yoshino otrzymał za to Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii w roku 2019.

Zmarł John Goodenough – ojciec akumulatorów litowo-jonowych

Były trzy przełomy, które doprowadziły do powstania tego typu akumulatorów. Najpierw M. Stanley Whittingham zaproponował połączenie litu z dwusiarczkiem tytanu. Następnie w 1980 roku – pracujący na Uniwersytecie Oksfordzkim specjalista w dziedzinie inżynierii materiałowej John Goodenough zaprojektował katodę z tlenku litowo-kobaltowego. Efektem było zwiększone napięcie, poprawione bezpieczeństwo i znacząco zwiększona pojemność w porównaniu do akumulatorów kwasowo-ołowiowych czy niklowo-kadmowych.

Niewiele później Akira Yoshino zastąpił surowy lit (bezpieczniejszymi) jonami litu. Tak opracowany, pierwszy przyjazny konsumentom ładowalny akumulator litowo-jonowy trafił do firmy Asahi Kasei Corporation, której klientem było Sony. Ten typ „baterii” zaczął szybko zyskiwać popularność, umożliwiając tworzenie lżejszych, smuklejszych i bardziej przenośnych urządzeń. Zmieniły się zasady gry w sektorze telefonów czy laptopów, a z czasem też w szerzej rozumianej branży elektroniki użytkowej i motoryzacji.

Olbrzymi wpływ na stworzenie jednego z najważniejszych komponentów w swojej branży nie był jedynym sukcesem Amerykanina. Na przykład w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych pracował w instytucie MIT, gdzie pomagał opracowywać technologię, która ostatecznie stała się pamięcią RAM. Zresztą aktywnym naukowcem pozostawał do lat dziewięćdziesiątych, a jeszcze całkiem niedawno rozwijał przełomową technologię akumulatorową dla branży motoryzacyjnej i energetycznej.

John Goodenough w lipcu ubiegłego roku świętował swoje setne urodziny. Zmarł 25 czerwca 2023 roku.

Źródło: The New York Times, Engadget. Foto: US Embassy Sweden/Wikimedia (CC BY 2.0)