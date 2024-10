“Joker 2” to spektakularna porażka. Padł kolejny niechlubny rekord

Może i “Joker 2” zbiera kiepskie opinie widzów i krytyków, ale za to okazał się finansową klapą.

Pisaliśmy już, że "Joker: Folie à deux":

miał budżet na poziomie 200 mln dolarów, czyli prawie czterokrotnie większy niż część pierwsza (55 mln.);

globalnie zarobił w weekend otwarcia 114 mln dolarów., czyli ponad dwukrotnie mniej niż część pierwsza (234 mln dolarów);

został zmiażdżony przez krytyków - na RottenTomatoes jedynie 33 proc. z 330 recenzji stanowią opinie pozytywne;

w rankingu CinemaScore zgarnął najniższą ocenę ze wszystkich filmów komiksowych w historii.

Otwarcie było niższe od najbardziej pesymistycznych prognoz, co jednak samo w sobie nie zawsze jest zwiastunem tragedii. Dobre opinie, chęć ponownego obejrzenia filmu, skuteczne działania marketingowe lub "memiczność" mogą sprawić, że dana produkcja zyskuje tzw. długie nogi i zarabia sensowne pieniądze przez wiele tygodni, ostatecznie przynosząc studiu sensowne pieniądze. W tym przypadku tak jednak nie jest.

"Joker 2" zanotował rekordowy spadek zainteresowania

W drugi weekend "Joker 2" przyciągnął do amerykańskich kin aż o 81 proc. mniej widzów niż w pierwszy, który i tak był kiepski. Jak zauważa The Hollywood Reporter, mowa o największym spadku frekwencji w historii filmów komiksowych. Tak źle nie było nawet w przypadku filmu "Marvels" (78 proc.), który stał dotychczas na szczycie tego niechlubnego rankingu.

Globalnie po dwóch weekendach "Joker 2" ma na koncie raptem 165 mln dolarów. Biorąc pod uwagę budżet (200 mln), głośną kampanię marketingową oraz fakt, że znaczna część pieniędzy zostaje w kinach, szacuje się, że film musiałby zarobić ok. 600 mln, by zwrócić koszty produkcji i promocji. Szanse na to są już praktycznie zerowe, więc studio Warner Bros. musi się liczyć ze stratami liczonymi w setkach milionów dolarów. A przypomnijmy, że "jedynka" zarobiła ponad miliard przy znacznie niższym budżecie.

"Joker: Folie à deux" - data premiery na VOD

Jak donosi serwis Variety , Warner Bros. planuje zminimalizować straty poprzez drastyczne skrócenie tzw. okna kinowego. "Joker: Folie à deux" miałby wylądować na platformach VOD już 29 października, czyli raptem 25 dni po debiucie na wielkim ekranie.