Od kilku dni świat żyje na powrót historią braci Menendezów. Netflix nie tylko doczekał się nowego, mocnego true crime, ale zapowiedział też kolejną odsłonę tej samej historii – tym razem dokumentalną. W oczekiwaniu na nią warto podsumować najlepsze kryminały na faktach serwisu.

Najlepsze true crime na Netflix – TOP 10

Making a Murderer

Najlepsze seriale true crime na Netflix otwiera historia Stevena Avery’ego – człowieka, który podjął próbę demaskacji korupcji w lokalnych organach ścigania, w związku z czym… ściągnął na siebie podejrzenia o dokonanie brutalnego morderstwa. Udokumentowanie jego wstrząsającej historii zajęło 10 lat.

Bardzo dziki kraj

Dokumenty true crime na Netflix reprezentuje również “Bardzo dziki kraj” – opowieść o zaskakującym wzroście i dramatycznym upadku miasta-utopii na pustkowiu w Oregonie. Jego założycielami byli członkowie sekty pod przywództwem indyjskiego guru, Bhagwana Shree Rajneesha, znanego lepiej jako Osho. Z czasem napięcia między egzotyczną społecznością a sąsiadami eskalowały, przeistaczając się w otwarty konflikt. Niniejszy tytuł oddaje głos każdej ze stron.

Niewiarygodne

W kolekcji serwisu znajdziecie także aktorskie, polecane produkcje true crime. Netflix zaprosił do współpracy m.in. Toni Collette, Merritt Wever oraz Kaitlyn Dever, aby pochylić się nad sprawą, opisaną wcześniej na łamach artykułu "An Unbelievable Story of Rape" T. Christiana Millera i Kena Armstronga.

Oto nastoletnia Marie Adler dokonuje zgłoszenia napaści na tle seksualnym, z którego następnie się wycofuje. Śledcze Grace Rasmussen i Karen Duvall, choć znajdują się setki kilometrów dalej, prowadzą postępowanie w sprawie łudząco podobnych gwałtów. To jedynie przypadek czy żniwo seryjnego zbrodniarza?

Procesy w sprawie Gabriela Fernandeza

“Procesy w sprawie Gabriela Fernandeza” to coś więcej niż wstrząsająca opowieść o niesprawiedliwości. To apel o reformę procedur w imię bezpieczeństwa najbardziej bezbronnych.

Gabriel Fernandez to bowiem ośmioletnia ofiara własnej matki i jej partnera, zmarła wskutek długotrwałego, okrutnego traktowania. Niniejszy tytuł relacjonuje proces jego oprawców, obnażający systemowe i jednostkowe nieprawidłowości.

Dahmer – Potwór: Historia Jeffreya Dahmera / Potwory: Historia Lyle'a i Erika Menendezów

Najlepsze historie kryminalne na Netflix w 2024 roku uzupełniła niedawno ta poświęcona biografii Lyle'a i Erika Menendezów. Kolejna odsłona serii “Potwór” zabiera nas za kulisy pozornie idealnej codzienności dwóch braci – oprawców własnych rodziców-milionerów. Jak twierdzą, do szokującej zbrodni pchnęły ich traumatyczne doświadczenia, jakie wynieśli z własnego domu. Nie wszyscy jednak dają wiarę ich słowom.

Już niebawem do biblioteki serwisu trafi dokument pt. “Bracia Menendez”, w którym mężczyźni podzielą się swoją historią osobiście – 30 lat po tragicznych wydarzeniach.

W oczekiwaniu na jego premierę możecie powrócić do pierwszej części tej samej serii aktorskiej, przybliżającej mrożącą krew w żyłach sylwetkę Jeffreya Dahmera – seryjnego mordercy, kanibala i przestępcy seksualnego. W roli głównej: Evan Peters.

The Keepers

Najbardziej szokujące dokumenty Netflixa powracają za sprawą “The Keepers” – historii morderstwa sprzed kilkudziesięciu lat, którego ofiarą padła siostra Catherine Cesnik, a która aż do dzisiaj nie doczekała się sprawiedliwości. Fakt, iż sprawa nigdy nie została wyjaśniona, stanowi znaczący, lecz zaledwie wycinek zmowy milczenia w przedmiocie nadużyć w kręgach kościelnych Baltimore.

Rozmowy z mordercą: Taśmy Teda Bundy'ego

Dokumentalne produkcje true crime o prawdziwych zbrodniach na Netflix pozwalają przeniknąć do umysłów czarnych charakterów. W szczególny sposób doświadczamy tego, dysponując ich relacją z pierwszej ręki. Z takiego właśnie założenia wyszli twórcy serii “Rozmowy z mordercą”, którzy oddają głos największym zbrodniarzom, jakich widział świat. W tym mało zaszczytnym gronie znalazł się m.in. Ted Bundy, którego wywiady prosto z celi śmierci niezmiennie przyprawiają o dreszcze.

W ogień: Utracona córka

Top true crime Netflixa na 2024 rok uzupełnił właśnie kolejny tytuł dokumentalny. “W ogień: Utracona córka” to historia Cathy Terkanian, która oddała córkę do adopcji, a 35 lat później dowiedziała się o jej zniknięciu i prawdopodobnej śmierci. Chcąc dotrzeć do prawdy o losach biologicznego dziecka, kobieta wszczyna prywatne śledztwo, zanurzając się w tajemnicach świata osób zaginionych.

Tajemnice polskich morderstw

Na swoje miejsce w rankingu zasłużyła również rodzima produkcja – “Tajemnice polskich morderstw”. Jak sam tytuł wskazuje, w serialu podjęto się analizy sześciu głośnych spraw kryminalnych, którymi żył niegdyś cały kraj. Podczas seansu możecie liczyć na ekspercką perspektywę specjalistów z zakresu m.in. kryminalistyki, prawa i genetyki.

The Confession Killer

Henry Lee Lucas – najbardziej aktywny, seryjny morderca Ameryki czy nałogowy mitoman? Z pytaniem tym przyszło zmierzyć się przedstawicielom wymiaru sprawiedliwości po tym, jak mężczyzna przyznał się do popełniania… setek zbrodni. Choć jego wyjaśnienia znajdowały odzwierciedlenie w rysopisie ofiar i przebiegu ataków, z czasem nieścisłości tylko narastały. Testy DNA podważały zaś prawdziwość jego słów.

Nasze TOP 10 true crime na Netflix już znacie. Teraz z niecierpliwością czekamy na Wasze propozycje. Podzielcie się nimi w sekcji komentarzy.

