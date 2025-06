Pyrkon, jak również Wiedźmin 3 obchodzą w tym roku swój jubileusz. To doskonała okazja do tego, by omówić minioną imprezę oraz to, jak zespół CD Projekt RED oraz wierni fani marki przygotowali się do uczczenia tego wydarzenia.

Pyrkon 2025 x Wiedźmin 3 – szybkie wprowadzenie do tematu

Zacznijmy od usystematyzowania wiedzy na temat tego, z jakimi wydarzeniami mieliśmy w połowie czerwca tego roku do czynienia. Choć dla niektórych osób czytające powyższe zdanie może wydawać się to niepotrzebne, to mam z dziennikarskiego obowiązku – chcę to zrobić dla tych mniej zaznajomionych z tematem.

„Pyrkon to jeden z największych w Europie festiwali fantastyki, na którym każdy miłośnik gier, filmów, komiksów czy literatury poczuje, że znalazł swój skrawek nieba. To 52 godziny nieprzerwanej zabawy, czasu spędzonego na prelekcjach wybranych z ponad półtora tysiąca punktów programu, graniu w gry, oglądaniu wystaw i fantastycznych wiosek oraz spotkaniach z twórcami fantastyki z całego świata! To również zakupy u ponad 300 wystawców mających w asortymencie nie tylko gadżety ze znanych i mniej znanych uniwersów, ale też unikatowe, rękodzielnicze wyroby. Jednak przede wszystkim to Fantastyczne Miejsce Spotkań z magiczną atmosferą, którą możecie poczuć tylko tutaj i tylko przez trzy dni w roku!”

Z kolei jeżeli chodzi o Wiedźmina 3 i jego 10 rocznicę, to nie zamierzam się powtarzać i zapraszam do obszernego felietonu naszego redakcyjnego kolegi, Sebastiana Barysza – Wiedźmin 3 kończy 10 lat. Gra, która dumnie promuje Polskę. Tam znajdziecie najważniejsze informacje na temat rozwoju tej cenionej i wielokrotnie nagradzanej gry. My natomiast przejdźmy do samej imprezy.

Pyrkon 2025 x Wiedźmin 3 – co przygotowali REDzi?

Zespół CD PROJEKT RED na terenie Pyrkonu ewidentnie zaznaczał swoją obecność. W wielu halach na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich (w skrócie MTP) poustawiane były ścianki, na których tle można było zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia. Ponadto w jednym z pawilonów nie zabrakło stanowiska naszego rodzimego studia, które oferowało możliwość zakupu gadżetów z wiedźmińskiego (i nie tylko!) świata gry.

Ponadto REDzi chcieli, aby każdy mógł otrzymać od nich coś wyjątkowego. W ramach świętowania 10-lecia Wiedźmina 3 studio CD PROJEKT RED przygotowało wyjątkowe, rocznicowe kostki RPG. To był limitowany gadżet, który dało się zdobyć na kilka sposobów. Ponadto studio zorganizowało wyjątkowy quiz z okazji 10-lecia premiery Wiedźmina 3: Dziki Gon. Można było na nim sprawdzić swoją wiedzę z całego wykreowanego przez nich uniwersum. Jak opisywali event sami twórcy: „poziom trudności? Droga ku zagładzie. Odpowiedzieć na pytania może być trudniej niż ubić bazyliszka – ale przecież dla wiedźmińskich fanów nie ma rzeczy niemożliwych”.

Bardzo istotnym elementem Pyrkonu były również spotkania z osobami pracującymi przy tworzeniu gry. Moim zdaniem kluczowy był tutaj panel pt. „CD PROJEKT RED aktorzy głosowi”, gdzie Mikołaj Szwed (który był odpowiedzialny za polską i niemiecką lokalizację gry) wraz z Jackiem Rozenkiem (znanego z roli Geralta z Rivii) oraz cudownym duetem pań – Agnieszką Kunikowską (będącej głosem Triss Merigold) i Beatą Jewiarz (odpowiedzialną za dialogi Yennefer z Vengerbergu) opowiadali o kulisach powstawania profesjonalnego dubbingu do trzeciego Wiedźmina.

Jestem ogromnie dumna, że mogłam być częścią tego projektu

~ Agnieszka Kunikowska

Podczas tego (bądź co bądź) dość krótkiego panelu (czym że tak naprawdę jest 40 minut z takimi osobistościami?) można było dowiedzieć się, jak trudne i czasochłonne było tworzenie ścieżki głosowej do tak dużej gry. Mikołaj Szwed zwrócił uwagę na fakt, iż dialogi do jednego filmu pełnometrażowego wymagają zazwyczaj przygotowania około półtora tysiąca linii, a w podstawce Wiedźmina 3 było ich już… 46 tysięcy! Sami aktorzy głosowi bardzo ciepło wspominają pracę przy grze, mimo setek godzin dubli. My natomiast możemy owoców ich pracy ciągle doświadczać, grając na naszych komputerach czy konsolach.

Spotkanie przebiegło w bardzo miłej i luźnej atmosferze. Prowadzący zapytał o najważniejsze aspekty pracy w dubbingu, ale co najważniejsze, dał uczestnikom panelu przestrzeń na zadawanie pytań zebranym gościom. Nie obyło się bez zapytania o Wiedźmina 4 – na które padła jednoznaczna i konkretna odpowiedź, czyli POMIDOR. Nie mogło zabraknąć pytań, które od wielu lat spędzają sen z powiek wielu graczom oraz graczkom, w tym kluczowego – Yennefer czy Triss? Według Pani Beaty odpowiedź jest prosta: „(…) ci co czytali Sapkowskiego, to wiedzą…” kogo należy wybrać. Tutaj Pani Agnieszka nie była dłużna i dopowiedziała: „…a Ci, którzy grają w gry mają wybór”. Natomiast odpowiedź Pana Rozenka pokryję zagadkowym całunem milczenia.

Pyrkon 2025 x Wiedźmin 3 – jak duży jest fandom?

Będąc na samym wydarzeniu można było spotkać masę cosplayerów. Oczywiście nie mogło zabraknąć wiedźminów, sporej liczby bardów czy licznych czarodziejek. Nawet udało się odnaleźć w tłumie mniej popularne postaci, tj. Krwawego Barona, Vivienne de Tabris, Guślarza czy Klucznika! Większość tych strojów cieszyła oko i miło było kogoś pochwalić (lub zostać pochwalonym) za swoją kreację.

Zapuszczając się w kolejne pawilony nietrudno było odnaleźć ślady bytności fanów. Kluczowym miejscem okazała wioska wiedźmińska, która najmocniej zbliżała nas do świata wykreowanego przez REDów. Można tam było podjąć się aktywności, za które otrzymywaliśmy urocze nagrody nawiązujące do gier.

„Dlaczego Zoltan nie opłaca licencji na połów w Pontarze? Bo SUMa się nie zgadza!” – Jeden z sucharów, który musiał powstać do ukończenia zadania z wiedźmińskiej wioski

Finałem aktywności fandomu moim zdaniem była natomiast Wiedźmińska Parada, która odbyła się w sobotę po godzinie 17:00. Jej opis tak naprawdę wyjaśnia wszystko: „Gdy nad Pyrkonem zapadnie sobotnie popołudnie, a słońce zacznie chylić się ku zachodowi, na horyzoncie pojawi się znajomy cień – cień kompanii gotowej ruszyć wspólnie na szlak. Czarodziejki przygotują zaklęcia, wiedźmini naostrzą miecze, potwory wyjdą z mroku, a mieszkańcy Kontynentu zbiorą się, by raz jeszcze zamanifestować swoją obecność! Dlatego apelujemy – czarodziejki, wiedźmini, potwory i mieszkańcy okolicznych ziem – czas się zjednoczyć! Już po raz trzeci podczas Pyrkonu ruszycie na wspólną Wiedźmińską Paradę. Już w zeszłym roku było już Was sporo, niemniej niech to będzie tylko motywacja, by pojawiło się Was jeszcze więcej!”

Trzeba przyznać, że dołączenie do pochodu w cosplayu było radosnym i sympatycznym doświadczeniem. Wiele osób postronnych oglądało paradę z zaciekawieniem. Część z nich witała uczestników pochodu z uśmiechem, a inni uwieczniali to wydarzenie za pomocą aparatów, kamer, czy telefonów komórkowych. Na końcu parady rozpoczęła się sesja zdjęciowa. Każdy mógł zrobić sobie zdjęcia indywidualne i grupowe z kim chciał – pod tym względem wszyscy byli dla siebie bardzo otwarci. Szczególnie urocze były spotkania przypadkowych par (jak np. Regisa z Geraltem), jak również sobowtórów (chociażby dublety Iris von Everec).

Pyrkon 2025 x Wiedźmin 3 – Wiedźmin: Muzyka Kontynentu

Ostatniego dnia Pyrkonu przygotowano wyjątkowe wydarzenie dla wszystkich fanów trzeciej części Geralta z Rivii – wiedźmiński koncert symfoniczny. Jak możemy przeczytać na stronie thewitcher.com, Wiedźmin: Muzyka Kontynentu, to „jedyne w swoim rodzaju wydarzenie na żywo, które przekształca trwałe dziedzictwo i wzruszającą fabułę gry Wiedźmin 3: Dziki Gon we wciągający koncert (…)”.

Doświadcz innowacyjnego połączenia najnowocześniejszej oprawy wizualnej i rozgrywki z gry Wiedźmin 3: Dziki Gon z porywającym koncertem orkiestrowym. Wiedźmin: Muzyka Kontynentu to wciągająca, emocjonalna podróż przez historię gry, ożywioną tradycyjnymi i nowoczesnymi instrumentami. To będzie niezapomniane wydarzenie.

Co istotne, oryginalna ścieżka dźwiękowa skomponowana przez Marcina Przybyłowicza, Mikołaja Stroińskiego, Piotra Musiała i folkowy zespół Percival Schuttenbach – zaaranżowana specjalnie na tę okazję pod kierownictwem Przybyłowicza – została wzbogacona przez profesjonalną orkiestrę oraz współkompozytorów Percival. Każdy z utworów został odtworzony zgodnie z wizją CD PROJEKT RED.

Sam koncert był przyjemnym i pełnym nostalgii doświadczeniem. Choć do paru rzeczy miałbym zastrzeżenia (w szczególności w kontekście cen biletów, które były jednymi z droższych w Europie), to finalnie warto było udać się na to wydarzenie. Myślę, że reakcja publiki jednoznacznie to potwierdziła - około półtora tysiąca (!) osób znajdujących się na koncertowej Sali Ziemi dało długie, gromkie i bardzo entuzjastyczne owacje na stojąco dyrygentce, orkiestrze oraz samemu zespołowi. Coś takiego musi świadczyć o szczerych wyrazach uznania dla osób odpowiadających za ten koncert.

Pyrkon 2025 x Wiedźmin 3 – podsumowanie

25 lecie Pyrkonu oraz 10 lecie Wiedźmina 3 były bardzo przyjemnym i pełnym wrażeń doświadczeniem. Cieszę się, że w tym roku mogłem być częścią tego wydarzenia i mam nadzieję, że kolejny rok przyniesie jeszcze więcej atrakcji, jeszcze ciekawszych gości i masę wspaniałych ludzi, którzy tworzą tę społeczność. Również nie należy zapomnieć o przekazaniu wyrazów uznania dla samego studia CD PROJEKT RED oraz ojca marki wiedźmińskiej – Pana Andrzeja Sapkowskiego. To właśnie ten duet sprawił, że teraz możemy się cieszyć tak wspaniałym światem, który przyciąga do siebie miliony osób.

„Do zobaczenia na szlaku!”

Źródło: opracowanie własne, pyrkon.pl, thewitcher.com