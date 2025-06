Orange z ofertą dla klientów innych sieci. Nie musisz przenosić numeru

Orange rozbudował swoją ofertę roamingową wprowadzając usługę Orange Flex Travel. Rozwiązanie to jest oparte na technologii eSIM i umożliwia korzystanie z internetu za granicą nawet klientom innych sieci.

Pakiety dostępne w ramach Orange Flex Travel obejmują różne regiony świata. Oferta zawiera między innymi pakiet "Tu i Tam", który zapewnia dostęp do internetu w 51 popularnych krajach turystycznych, takich jak USA, Turcja, Egipt czy Tajlandia (pełna lista tutaj). Dodatkowo dostępne są pakiety skierowane specjalnie na Wielką Brytanię i Gibraltar oraz kraje Unii Europejskiej.

Korzystanie z usługi jest proste: użytkownik wybiera interesujący go pakiet przez aplikację mobilną, opłaca go z góry, a następnie instaluje eSIM na swoim telefonie. Co istotne, zakupiony pakiet można aktywować dopiero po przyjeździe na miejsce, co pozwala na wcześniejsze przygotowanie telefonu do podróży. Kolejne pakiety można dokupić nawet w trybie offline.

Orange podkreśla, że wprowadza ofertę roamingową skierowaną do klientów wszystkich sieci jako pierwszy operator w Polsce. Niezbędny jest jednak smartfony kompatybilny z technologią eSIM.

Orange planuje dalszy rozwój oferty i zapowiedział już wprowadzenie korzystniejszych cenowo pakietów dla Turcji i Tajlandii, a także odświeżenie cennika pakietu “Tu i Tam” dla obecnych klientów Orange Flex.