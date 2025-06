Polska gra rozbija bank. The Alters zalicza udaną premierę

Deweloperzy z polskiego 11 bit studios “dowieźli”. Ich najnowsze dzieło zatytułowane The Alters zalicza bardzo udaną premierę. Czym wyróżnia się ta polska, nieszablonowa gra komputerowa?

Twórcy jednej z najlepszych polskich gier – mowa o This War of Mine – udowodnili właśnie, że sukces sprzed lat nie był dziełem przypadku. Ich najnowsza produkcja The Alters zalicza niezwykle udaną premierę. Najpierw kilka słów wyjaśnienia, czym tak właściwie jest nowa gra od 11 bit studios.

Udana premiera The Alters

"Wcielasz się w rolę Jana Dolskiego, jedynego ocalałego z katastrofy kosmicznej ekspedycji. Aby przetrwać, musisz sformować nową załogę mobilnej bazy, wewnątrz której pokonujesz powierzchnię nieprzyjaznej planety" – tak brzmi opis gry. Niby nic odkrywczego, a jednak pozory mylą. Otóż w toku rozgrywki gracze muszą tworzyć kopie głównego bohatera, a to w konsekwencji otwiera furtkę dla trudnych decyzji natury moralnej.

Gameplay to w praktyce ciekawy miks survivalu, strategii, nie brakuje tu eksploracji, budowania bazy, sekwencji narracyjnych. Całość podano w klimacie sci-fi. Co wyszło z tego połączenia? Bardzo dobra i spójna gra. Średnia ocen The Alters na Metacritic wynosi aktualnie 84/100. Na platformie Steam gra została oceniona ponad 2300 razy, z czego 88 proc. to recenzje pozytywne – solidna rekomendacja ze strony graczy.

Na czym można zagrać w The Alters?

Gra autorstwa 11 bit studios trafiła na rynek 13 czerwca 2025 r. Tytuł dostępny jest na PC, PS5 oraz Xbox Series X|S. Warto sprawdzić, jaki PC będzie najlepszy do grania w The Alters. Dodajmy, że gra jest dostępna w abonamencie Xbox/PC Games Pass.

Źródło: Steam