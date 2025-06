Tydzień z zegarkiem HUAWEI WATCH FIT 4 (i WATCH FIT 4 Pro)

Używałem HUAWEI WATCH FIT 4 Pro przez siedem dni. To tyle, ile powinien pracować po naładowaniu, przy średnio intensywnym użytkowaniu. Przez ten czas przekonałem się, że choć model Pro jest świetny, to wersja podstawowa również robi robotę.

Nie będę ukrywał, że gdy po raz pierwszy usłyszałem, że Huawei wprowadza do sprzedaży wersję Pro swojego świetnego smartwatcha HUAWEI WATCH FIT 4, obawiałem się, czy nie będzie to o jedną wersję za dużo. Oczywiście Pro traktowałem jako właściwy kierunek, w jakim następuje progres serii, bo jak inaczej powiedzieć o zegarku, który jest w swoim wnętrzu tym samym, czym HUAWEI WATCH GT 5 Pro, a tylko powierzchownie (i po trosze ceną) nawiązuje do wcześniejszych generacji serii WATCH FIT.

Jakże byłem zaskoczony, gdy po tygodniu spędzonym w zasadzie z oboma zegarkami, ale z naciskiem na HUAWEI WATCH FIT 4, wcale nie chciałem go zdejmować z nadgarstka. Nie tylko ze względu na niesamowitą wygodę, bo można wręcz zapomnieć o tym, że się go nosi (podobnie jak WATCH FIT 4 Pro), ale korzyści, jakie daje jego użytkowanie.



HUAWEI WATCH FIT 4 i HUAWEI WATCH FIT 4 Pro.

I jeśli jeszcze tydzień temu miałem wątpliwości co do sensu rozdzielania serii produktów na dwa modele, teraz już ich nie mam. HUAWEI WATCH FIT 4 to właściwy próg wejścia dla osób, które nigdy wcześniej nie miały do czynienia ze smartwatchem, który kładzie nacisk nie tylko na monitoring aktywności i doskonale działającą funkcją GNSS (potocznie zwaną GPS), ale również na pomiary parametrów zdrowotnych. A że można nim zapłacić, czy użyć jako odtwarzacza muzyki podczas treningu, to już tylko wisienka na torcie.

Jednocześnie HUAWEI WATCH FIT 4 nie obniża znacząco poprzeczki w porównaniu z WATCH FIT 4 Pro. Oznacza to, że osoby, które przekonają się do takich smartwatchy, mogą nabrać kiedyś apetytu na model Pro, albo na coś jeszcze bardziej zaawansowanego z portfolio Huawei. Mówiąc inaczej, ich zaangażowanie w użytkowanie funkcji smartwatcha nie pozostanie na poziomie zainteresowania takim produktem jedynie jako gadżetem (który się ma i nic ponadto), ale będzie ewoluowało.

Tydzień z HUAWEI WATCH FIT 4 (wideo)

Siedem dni to akurat tyle, by sprawdzić, czy wszystko działa w zegarku, jak należy. Choć za mało, by wykorzystać należycie wszystkie jego funkcje i ich wariacje. To dobrze świadczy o zegarku, którego korzenie tkwią w kategorii produktowej o nazwie opaska sportowa.

Poniższy materiał wideo pozwoli wam bliżej zapoznać się z HUAWEI WATCH FIT 4, ale też jego nowym bratem, modelem WATCH FIT Pro, oraz sposobami na jego wykorzystanie. Dowiecie się, jakie jego cechy kwalifikują go do miana jednej z najatrakcyjniejszych propozycji w kategorii smartwatch na rok 2025.

HUAWEI WATCH FIT 4 do 29 czerwca 2025 r. będzie dostępny w cenie 599 złotych. Potem wróci do regularnej ceny 699 zł. Z kolei HUAWEI WATCH FIT 4 Pro dostaniemy w promocyjnym okresie za 999 zł, a następnie za 1199 zł. Czy to dobra oferta? Odpowiedź jest jedna – jak najbardziej. Huawei pokazuje, że warto zainwestować trochę więcej niż w najprostszy model opaski sportowej, by zyskać znacznie więcej. Ze względu na kompatybilność z platformami Android i iOS propozycja Huawei trafić może także w gusta osób, które nie chcą przywiązywać się do jednego ekosystemu i poszukują rozwiązań łączących atrakcyjną cenę z wysoką jakością.

Foto/wideo: Karol Żebruń