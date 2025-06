Sieć komórkowa “Trump”. Co planuje prezydent USA?

Firma DTTM Operations LLC – zarządzająca znakami towarowymi Donalda Trumpa – złożyła wnioski o rejestrację nazw "Trump" oraz "T1" dla usług telekomunikacyjnych oraz urządzeń mobilnych. To może sugerować plany wprowadzenia na rynek nowej sieci komórkowej i sprzętu.

The Verge informuje, że wnioski zostały złożone w zeszły czwartek w amerykańskim Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych. Dokumenty obejmują usługi telefonii, telefony komórkowe, akcesoria (takie jak etui i ładowarki) a także sklepy detaliczne. Co to w praktyce oznacza?

Szykuje się poważna inwestycja?

Po pierwsze i najważniejsze: takie zgłoszenia nie gwarantują jeszcze oficjalnego uruchomienia produktów. Niemniej, wskazują na intencje firmy. "Specyfika zgłoszeń wskazuje na poważne rozważenie" – zauważył adwokat patentowy Josh Gerben na swoim blogu.

Gerben podkreślił, że prawnik reprezentujący Trumpa musiał podpisać oświadczenie o rzeczywistych planach wprowadzenia tych produktów i usług na rynek.

Potencjalne problemy

Potencjalne problemy mogą wynikać z możliwego naruszenia znaków towarowych T-Mobile przez użycie nazwy "T1". Dodatkowym wyzwaniem jest kwestia, jak Federalna Komisja Łączności (FCC) podejdzie do regulacji sieci należącej do Donalda Trumpa.

