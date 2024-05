Kawa parzona na zimno bez długiego czekania? Naukowcy mają sposób

Miłośnicy kawy, przygotujcie się na rewolucję. Badacze z Uniwersytetu Nowej Południowej Wali dokonali przełomu w sposobie parzenia kawy na zimno, skracając ten proces z 24 godzin do zaledwie kilka minut. Dzięki zastosowaniu ultradźwięków zwiększyli też przy tym zawartość kofeiny.

Z pewnością słyszeliście Cold Brew Coffee. Ten niezwykły, orzeźwiający napój powstający ze zmielonej kawy macerowanej na zimno zdobył w ostatnich latach sporą popularność. Dlaczego? Bo ma mocny, wyrazisty smak, świetnie gasi pragnienie, a do tego zawiera w sobie naprawdę sporą dawkę kofeiny. Jedyny problem to jego samodzielne przygotowanie. Dlaczego? Bo cały proces wymaga czasu. By uzyskać najlepsze efekty cold brew musi macerować się przynajmniej przez 9-10 godzin w lodówce. Ba, niektóre przepisy mówią nawet o 24 godzinach. I tu właśnie z pomocą przychodzą nam naukowcy z Uniwersytetu Nowej Południowej Walii.

Nowa technologia ultradźwiękowa specjalnie dla kawoszy

Technologia ta, jak podaje IFLScience, oferować ma wrażenia płynące z kawy parzonej na zimno szerszemu gronu odbiorców, zapewniając natychmiastową satysfakcję nawet najbardziej niecierpliwym. Co więcej, eksperymenty przeprowadzone przez naukowców wykazały, że uzyskany w ten sposób napój kawowy może dorównywać tradycyjnemu Cold Brew Coffee pod względem smaku, aromatu, a nawet intensywności zapachu ciemnej czekolady.

Eksperci z Queensland Alliance for Agriculture and Food Innovation, przy współpracy z płatnymi testerami, porównali profile smakowe kawy uzyskanej za pomocą ultradźwięków i tradycyjnej metody Cold Brew. Wyniki okazały się obiecujące, wskazując, że idealny czas używania ultradźwięków to od 1 do 3 minut, co pozwala na odtworzenie charakterystycznego smaku i aromatu kawy parzonej na zimno.

Przyszłość domowego parzenia kawy zaczyna się teraz

Rozwój tej technologii otwiera nowe możliwości nie tylko dla producentów sprzętu kawowego, ale i samych konsumentów, którzy będą mogli delektować się intensywną i aromatycznym Cold Brew Coffee bez długiego procesu przygotowania i wielogodzinnego oczekiwania. Zdaniem dr Francisco Trujillo rozwiązanie to może zostać zaadoptowane nawet do istniejących ekspresów do espresso. To zaś zwiastuje rewolucję w domowym parzeniu kawy.

Co istotne, wyniki eksperymentu opublikowane w czasopiśmie Ultrasonics Sonochemistry, nie tylko przyciąga uwagę miłośników kawy, ale także otwiera drzwi do dalszych badań nad zastosowaniem ultradźwięków w kuchni np. do uzyskania lepszego smaku herbaty bądź mleka w proszku. Pozostaje mieć nadzieję, że ta technologia szybko znajdzie swoje miejsce na rynku, umożliwiając szerokiemu gronu entuzjastów kawy cieszenie się jej wyrafinowanym smakiem ulubionych napojów bez konieczności długiego oczekiwania.

Źródło: IFLScience