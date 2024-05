Firma Neuralink, należąca do Elona Muska, niedawno przekazała informacje na temat swoich pierwszych testów implantu mózgowego u człowieka. Badanie, które początkowo obiecywało wiele, napotkało jednak pewne problemy.

Elon Musk poinformował w marcu 2024, że jego firma Neuralink wszczepiła pierwszy implant pacjentowi. 29-letni Noland Arbaugh, po paraliżującym wypadku nurkowym, teraz może sterować kursorem i grać w Civilization VI, używając do tego myśli. Technologia umożliwia nawet kilkugodzinną, intensywną grę, choć urządzenie wymaga regularnego ładowania co osiem godzin. Musk wskazuje, że w przyszłości Neuralink może nawet pozwolić na chodzenie osobom z uszkodzonym kręgosłupem.

Pojawiły się problemy

Badanie, które początkowo obiecywało wiele, napotkało jednak pewne problemy. Jednostka N1, zaimplantowana 29-letniemu Nolandowi Arbaugh, którego celem było stworzenie interfejsu mózg-komputer pozwalającego na sterowanie urządzeniami wyłącznie za pomocą myśli, napotkała trudności związane z ultracienkimi elektrodami.

Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez IFLScience, kilka tygodni po operacji część elektrod wycofała się z mózgu, co wpłynęło na zmniejszenie liczby efektywnie działających elektrod. To z kolei osłabiło zdolności kontroli kursora komputera za pomocą umysłu, obniżając szybkość i precyzję działania. Mimo to, Neuralink zdołało przekroczyć te przeszkody, wprowadzając modyfikacje do algorytmów rejestrujących i przetwarzających sygnały neuronowe. Dzięki tym zmianom, jak podaje firma, uzyskano „szybką i trwałą poprawę", która przerosła początkowe osiągnięcia Arbaugha.

Osiągnięcia i kontrowersje

Efekty pracy implantu N1 ujawniono szerokiej publiczności podczas transmisji na żywo w marcu na platformie społecznościowej X. W trakcie streamu Arbaugh, sparaliżowany od ramion w dół, zademonstrował kontrolowanie kursora, by zagrać w szachy, co opisał jako możliwość ponownego robienia rzeczy, na które paraliż nie pozwalał mu przez ostatnie lata. Elon Musk, założyciel Neuralink, porównał to do telepatii. Jednak entuzjazm związany z postępem firmy przyćmiewają kontrowersje dotyczące jej badań nad zwierzętami, które po zatwierdzeniu przez Amerykańską Agencję Żywności i Leków (FDA) do przeprowadzenia prób na ludziach, stały się przedmiotem federalnego śledztwa ujawniającego liczne problemy. Pomimo tych wyzwań, Neuralink kontynuuje swoje ambicje, dążąc do rewolucji w interakcjach między mózgiem a komputerami.

źródło: IFLScience