Studio Ember Lab chce zadebiutować ze sporym przytupem. Jego debiutancka produkcja, Kena: Bridge of Spirits, zapowiada się naprawdę świetnie i z każdym kolejnym materiałem kusi coraz bardziej.

Kena: Bridge of Spirits na nowym zwiastunie ze State of Play

Piękna, śliczna, czarująca, urocza. To tylko kilka z wielu wymownych określeń, jakie od samego początku padają pod adresem Kena: Bridge of Spirits. Niekiedy zdarza się, że komplementy pod adresem gier bywają nieco przesadzone, ale w tym przypadku naprawdę ciężko dyskutować z niewątpliwie bardzo atrakcyjną oprawą wizualną, z jaką będziemy mieli tu do czynienia.

Gra miała być tytułem startowym PlayStation 5, ale wciąż każe na siebie czekać. Dzisiejszy pokaz State of Play stał się dla Sony pretekstem do przypomnienia szerszej publiczności o baśniowych klimatach, jakimi ta przygotówka powinna skusić niejednego gracza. Na bohaterkę czeka trudne zadanie i wielu wrogów, na szczęście na swojej drodze spotka też sprzymierzeńców. Bardzo sympatycznych i niezwykle pomocnych, dodatkowo sama będzie w stanie wiele zdziałać dzięki magii.

Kiedy premiera Kena: Bridge of Spirits?

Jeśli obejrzeliście powyższy zwiastun do końca (co umówmy się, jest wielce prawdopodobne), zapewne dostrzegliście bardzo ważną informację. Już jakiś czas temu, bo we wrześniu zeszłego roku ogłoszono znaczące opóźnienie premiery tego tytułu. Nowej daty nie znaliśmy aż do dziś.

Premiera Kena: Bridge of Spirits odbędzie się 24 sierpnia. Warto pamiętać, że gra trafi nie tylko na PlayStation 5, ale również na PlayStation 4 i PC.

Źródło: PlayStation

