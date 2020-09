O niektórych grach mówi się, że klimat wręcz wylewa się z ekranu. Kena: Bridge of Spirits ma być jedną z nich, ale na potwierdzenie lub ewentualne zaprzeczenie poczekamy dłużej niż początkowo mówiono.

Premiera Kena: Bridge of Spirits dopiero w przyszłym roku

Niedawna zapowiedź Kena: Bridge of Spirits spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem i wieloma komentarzami dotyczącymi przede wszystkim oprawy wizualnej, jaką przygotowują twórcy. Premiera miała odbyć się jeszcze w tym roku, tak aby gra była jedną ze startowych propozycji dla graczy kupujących PlayStation 5. Scenariusz uległ jednak korektom.

Oficjalnie ogłoszono, iż premiera Kena: Bridge of Spirits została opóźniona. Obecne plany zakładają, że gra zadebiutuje w pierwszym kwartale przyszłego roku. Powód, przynajmniej ten podawany oficjalnie, nie jest zaskakujący. Szyki miała pokrzyżować twórcom panująca pandemia, która wydłużyła prace.

***An update to our Kena community*** pic.twitter.com/rKoy33YWKZ — Kena: Bridge of Spirits (@emberlab) September 11, 2020

Nie zmienia się lista platform docelowych. Poza wersją na PlayStation 5 powstają również te na PlayStation 4 i PC. Jeśli nie słyszeliście jeszcze o tym tytule to przypomnijmy, że Kena: Bridge of Spirits ma być grą przygodowa łącząca eksplorację ze stosunkowo dynamiczną walką i pięknymi widokami, które do tej pory mogliśmy zobaczyć na jednym zwiastunie. Wątpliwe, aby w obecnej sytuacji gra była promowana na nadchodzącej konferencji Sony.

Źródło: @emberlab

