W branżowych mediach zawrzało! AMD podobno już na początku przyszłego miesiąca ma zaprezentować nowe procesory Ryzen 7000. Tyle tylko, że to nie musi być prawda…

Chodzi o kolejną konferencję AMD z cyklu Meet The Experts - to właśnie tutaj producent bardzo często prezentuje informacje o nowych produktach i technologiach. Podobnie ma być i tym razem.

Premiera Ryzen 7000 już w sierpniu? Nie wierzcie w te plotki

Kolejne spotkanie zostało zaplanowane na 4 sierpnia 2022 roku i część branżowych mediów spodziewa się tutaj premiery procesorów Ryzen 7000. Tyle tylko, że albo wykazują się one nadinterpretacją, albo na siłę próbują szukać sensacji (albo i wykazują się nadinterpretacją i do tego na siłę próbują szukać sensacji).

W opisie konferencji jasno podkreślono, że ma ona dotyczyć prezentacji płyt głównych AM5 pod procesory Ryzen 7000, więc… spodziewamy się prezentacji płyt głównych AM5 (cóż za niespodzianka!).

Posłuchaj co mają do powiedzenia tacy partnerzy jak: ASUS, Gigabyte, ASRock, MSI i Biostar, w jaki sposób ich płyty główne AM5 wprowadzają na rynek najnowsze funkcje i uwalniają pełny potencjał procesorów AMD Ryzen z serii 7000.

Zaglądamy do szczegółowego opisu konferencji i dowiadujemy się konkretów.

Podczas wydarzenia partnerzy AMD zaprezentują swoją ofertę płyt głównych - możemy oczekiwać prezentacji poszczególnych modeli, a także omówienia specyfikacji i funkcji topowych konstrukcji z chipsetami AMD X670 i X670 Extreme (X670E). Jest coś o procesorach? Nie!

Niektóre źródła odnoszą się do opisu, sugerującego bliską premierę procesorów Ryzen 7000 (Supporting the recent launch of AMD Ryzen 7000 Series processors). Nie jest to jasno sprecyzowana informacja, ale najpewniej chodzi o zapowiedź procesorów podczas majowych targów Computex 2022.

Podsumowując: najbliższa konferencja Meet The Expert będzie poświęcona płytom głównym AM5 i nie będą na niej prezentowane nowe procesory Ryzen 7000 (a już na pewno nie nastąpi na niej premiera procesorów, tak jak sugerują niektóre źródła).

To kiedy ta premiera procesorów Ryzen 7000?

Kiedy zatem możemy spodziewać się premiery?? AMD zdradziło, że procesory Ryzen 7000 i płyty główne AM5 zadebiutują jesienią tego roku, więc najpewniej trzeba będzie jeszcze poczekać kilka tygodni. Z oficjalnych informacji nic więcej nie wiadomo.

Nieoficjalne przecieki wskazują raczej na połowę września (dowodem ma tutaj być slajd rzekomo pochodzący z jednej z zamkniętych konferencji w Chinach, gdzie pojawiła się tajemnicza data 15.09). Podobno od zapowiedzi do oficjalnej premiery nie będziemy musieli długo czekać. Na ten moment trudno jednak potwierdzić przecieki.

