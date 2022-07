Wakacje to idealny moment na zakup nowego komputera. AMD wystartowało z nową promocją, w ramach której można taniej kupić procesory, karty graficzne i gotowe komputery.

AMD obniża ceny procesorów Ryzen i kart graficznych Radeon

Promocja „Game on AMD” obejmuje procesory AMD Ryzen 5000 i karty graficzne AMD Radeon RX 6000, a także gotowe zestawy komputerowe – przez ograniczony czas będzie można je kupić w niższych cenach.

W akcji bierze udział m.in. sklep RTV Euro AGD i Media Expert. Część ofert (lekko mówiąc) nie wygląda zbyt atrakcyjnie, ale da się tutaj znaleźć ciekawe perełki – na przykład:

Promocja AMD teoretycznie potrwa od 25 lipca do 4 sierpnia, ale sklepy mają limitowaną ilość towaru, więc trzeba się pospieszyć z zakupami.

PS. w przypadku kart graficznych da się jeszcze zgarnąć darmowe gry - do Radeon RX 6500 XT Saints Row, do Radeon RX 6600, RX 6600 XT i RX 6500 XT Saints Row i Forspoken, a do Radeon RX 6700 XT, RX 6750 XT, RX 6800, RX 6800 XT, RX 6900 XT i RX 6950 XT Saints Row, Forspoken i Sniper Elite 5.

Dajcie znać, czy udało Wam się coś ciekawego upolować :)

Źródło: AMD, RTV Euro AGD, Media Expert