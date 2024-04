Kingdom Come: Deliverance 2. "Specjalna niespodzianka dla Polaków"

Zapowiedź Kingdom Come: Deliverance 2 poruszyła fanów pierwszej części. Ta wyjątkowa gra RPG zdobyła wielu fanów, w tym w Polsce. Doceniliśmy jej "swojski" klimat – w końcu do Czech nie jest nam daleko. Możliwe, że w drugiej części poczujemy się jeszcze lepiej.

Kingdom Come: Deliverance 2 zostało oficjalnie zapowiedziane. Ku zaskoczeniu, a jednocześnie radości graczy, tytuł zadebiutuje na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X jeszcze w 2024 r. Podanie tej informacji przez Warhorse Studios rozbudziło apetyt graczy, a dla wielu stanowiło zachętę do powrotu do części pierwszej.

Podobnie miała się rzecz w przypadku Ryszarda Chojnowskiego, znanego jako Rysław – znanego tłumacza gier i autora podcasty Grysław. Opublikował on w serwisie X krótki wpis, w którym oznajmił, że ma zamiar dokończyć granie w Kingdom Come: Deliverance. W tweecie oznaczył Daniela Vavrę, reżysera kreatywnego sequelu czeskiego RPG.

Kingdom Come: Deliverance II z niespodzianką dla Polaków

Pod tweetem wywiązała się dyskusja na temat Kingdom Come: Deliverance. Jeden z użytkowników zasugerował Rysławowi, by ten grał z czeskim dubbingiem. Na ten wpis odpowiedział wspomniany wcześniej Daniel Vavra w dość zagadkowy sposób: "Będzie jedna specjalna niespodzianka dla Polaków :)".

Polski dubbing? Na razie to tylko nasze życzenie

Nie da się ukryć, że ten komentarz rozbudził nadzieje graczy. Najchętniej ujrzelibyśmy drugą część Kingdom Come: Deliverance z polskim dubbingiem. Gdy premierę miała pierwsza odsłona, w lutym 2018 r., Warhorse Studios fundusze na ten cel zbierało na Kickstarterze. Wtedy pieniędzy na dodatkowe lokalizacje mogło brakować. Jednak czeski erpeg sprzedał się bardzo dobrze, bo w ok. 5 mln egzemplarzy. Produkcja Kingdom Come: Deliverance II pochłonie zatem z pewnością większy budżet i być może znajdzie się w nim miejsce na dodatkowe wersje językowe.

Istnieje oczywiście możliwość, że wspomniana "niespodzianka" będzie wyglądać całkiem inaczej. Być może będzie to rzecz znacznie mniejsza, jak choćby linia zadań powiązana z bohaterami polskiego pochodzenia. Nie pozostaje nam nic innego jak czekać na kolejne informacje płynące od czeskich twórców. Na razie możemy powiedzieć, że zapowiedź Kingdom Come: Deliverance II przypadła graczom do gustu. Dowodem na to jest fakt, że pierwsza część znajduje się obecnie wśród najlepiej sprzedających się gier na Steam.