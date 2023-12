Kingdom Come: Deliverance na Nintendo Switch oficjalnie

Kingdom Come: Deliverance zmierza na kolejną platformę. Premiera na Nintendo Switch to pieśń nieodległej przyszłości. Na rynek trafi wersja cyfrowa jak i fizyczna. Oto garść najważniejszych informacji.

Kingdom Come: Deliverance przypomina o swoim istnieniu

Populacja gier na Nintendo Switch zwiększa się - nachodzi Kingdom Come: Deliverance. Produkcja ceniona, która broni się nawet dziś, 5 lat po oficjalnej premierze. Popularność marki akcentuje planszowa wersja gry oraz fakt, że w lutym 2023 r. twórcy gry poinformowali, że sprzedano łącznie ponad 5 mln egzemplarzy.

I najwyraźniej ten wynik będzie poprawiony za sprawą dostępności na kolejnej platformie. Kingdom Come: Deliverance będzie dostępne na Nintendo Switch na początku 2024 r. Aktualnie brak konkretnej daty premiery.

Podstawowa wersja gry i wszystkie DLC

Monumentalne dzieło RPG pojawi się na ekranach przenośnej konsoli w formie Royal Edition (przewidziano zarówno wersję fizyczną, jak i cyfrową), a to oznacza, że podstawową wersję gry uzupełnią DLC:

Treasures of the Past

From the Ashes

The Amorous Adventures of Bold Sir Hans Capon

Band of Bastards

A Woman's Lot

Kingdom Come: Deliverance Royal Edition zostało wycenione na 219,99 zł. Za port gry odpowiada Saber Interactive.

Kingdom Come: Deliverance 2? Co planują deweloperzy?

Pograłoby się w Kingdom Come: Deliverance 2, prawda? Niestety, oficjalnych zapowiedzi brak, mamy tylko mniej lub bardziej cenne poszlaki. Przykładowo w maju 2022 r. deweloperzy rozpoczęli rekrutację, w trakcie której szukano specjalistów na stanowiska techniczne i artystyczne. Podobna sytuacja miała miejsce w kwietniu bieżącego roku. Czy ma to związek z kontynuacją Kingdom Come: Deliverance? Kto wie. Pomarzyć zawsze można.

Źródło: PLAION Polska