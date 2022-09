Jeden z najcieplej przyjętych erpegów ostatnich lat powraca w nowym wydaniu. O tyle nietypowym, że… planszowym. Oto Kingdom Come: Deliverance - The Board Game.

Stare dobre Kingdom Come: Deliverance, ale na planszy

Kingdom Come: Deliverance to kawał dobrej gry – zresztą nasze recenzencie stanowisko opuścił z notą 4,3/5, co mówi samo za siebie. Już niebawem ten świetny erpeg osadzony w XV-wiecznych Czechach doczeka się wersji bez prądu. Oficjalna gra planszowa na licencji powstaje, a ty możesz pomóc w uczynieniu jej lepszą – wystartowała kampania crowdfundingowa na platformie Gamefound.

Grę Kingdom Come: Deliverance - The Board Game tworzy ekipa Boardcubator, we współpracy z autorami cyfrowego oryginału, czyli studiem Warhorse. Owocem ma być planszówka, w której wiernie odtworzony zostanie świat erpega, wraz z jego lokalizacjami i postaciami. Równocześnie jednak możemy liczyć na zupełnie nowe historie. Te kampanie poznamy grając w pojedynkę lub z maksymalnie trójką znajomych.

Brzmi nieźle, prawda? Może właśnie dlatego ustalony przez twórców cel zbiórki crowdfundingowej – 100 tysięcy euro – został osiągnięty w niespełna półtorej godziny. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by jeszcze się dorzucić – pozostało kilkanaście dni, by wesprzeć autorów, a równocześnie zarezerwować sobie egzemplarz planszówki w dobrej cenie: pełen pakiet, za który normalnie będzie trzeba zapłacić 265 euro, może być twój, jeśli wpłacisz 180 euro. Raz jeszcze więc powtórzę: brzmi nieźle, prawda?

Na zestaw składają się: plansza, 210 przedmiotów, 108 perków, 50 unikalnych bohaterów niegrywalnych, 4 postacie grywalne oraz aplikacja na telefon, pełniąca funkcję Mistrza Gry. – „Wybieraj spośród 4 różnych postaci, każda z innymi statystykami i atrybutami, a następnie podnoś ich poziom. Znajduj, kupuj i dziel się łupami, które wspierają cię w śmiertelnej misji zbierania kluczowych informacji o wojnie, która określi wiarę całego narodu! […] Żadnej magii, żadnych smoków, tylko stare dobre Kingdom Come: Deliverance… ale na planszy” – czytamy w zapowiedzi.

Premiera daleko

Zła wiadomość jest taka, że na pełną premierę gry jeszcze trochę poczekamy. Aktualnie jest ona planowana na grudzień 2024 roku.

Źródło: Plaion, Gamefound