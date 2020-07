Zmiany na rynku pamięci flash. Kingston Technology wykupuje udziały w spółce Kingston Solutions. Skąd taka decyzja i co to oznacza dla branży?

Kingston Solutions Inc. (KSI) to spółka joint venture, która w 2010 roku została założona przez firmy Phison i Kingston – łączy ona specjalistyczną wiedzę przedsiębiorstwa Phison w dziedzinie technologii kontrolerów oraz doświadczenie operacyjne firmy Kingston w zakresie rozwiązań pamięci.

Współpraca obydwóch firm miała przyspieszyć wdrażanie wbudowanych pamięci MMC (eMMC) dzięki ułatwieniu prac projektowych i usprawnieniu cyklu rozwoju produktów. Spółka szybko stała się liderem rynku rozwiązań wbudowanych.

Kingston Technology wykupuje udziały w Kingston Solutions

Niedawno dowiedzieliśmy się, że Kingston Technology Europe Co LLP, spółka stowarzyszona firmy Kingston Technology Company Inc., wykupiła od przedsiębiorstwa Phison udziały w Kingston Solutions Inc. (KSI) – dzięki tej transakcji Kingston stanie się większościowym udziałowcem KSI.

„Na przestrzeni ostatnich 10 lat zarówno branża, jak i nasze firmy znacznie się rozwinęły. Nadszedł więc czas na przeprowadzenie tej transakcji. Dzięki niej Kingston uzyska większą elastyczność w obsłudze swoich zróżnicowanych klientów z całego świata. Będziemy też mogli lepiej zgrać strategie i zasoby KSI i przedsiębiorstwa macierzystego, czyli Kingston Technology” — mówi Darwin Chen, prezes, Kingston Solutions, Inc. I dodaje: „Phison pozostaje naszym wieloletnim strategicznym partnerem technologicznym, ponieważ kontrolery tej firmy znajdują się w wielu produktach marki Kingston, takich jak dyski SSD, napędy USB i karty pamięci”.

Wartość transakcji kapitałowej to 1 781 640 000 nowych dolarów tajwańskich (równowartość około 237 mln. złotych). Wiemy, że Phison ma zamiar skoncentrować się na technologii oraz badaniach i rozwoju, ale w dalszym ciągu będzie zapewniać firmie Kingston wsparcie i serwis.

